ایران امروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران که به سرپرستی دکتر محمد جواد لاریجانی به منظور شرکت در چهاردهمین نشست شورای حقوق بشر به ژنو سفر کرده است، بعد از ظهر امروز پنجشنبه 20 خرداد (10 ژوئن 2010) در جلسه بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر (Universal Periodic Review) شرکت خواهد کرد تا با ارائه گزارش نهایی خود، پاسخگوی توصیه های مطرح شده برای ایران از سوی نشست قبلی این ساز و کار جهانی در بهمن ماه 1388 باشد.

جلسه بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر ایران از ساعت 16 الی 17 به وقت محلی ژنو (30/18 الی 30/19 به وقت تهران) برگزار خواهد شد.



در جلسه بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر ایران، مدت زمان 20 دقیقه به دفاع ایران از گزارش خود اختصاص خواهد یافت، 20 دقیقه سازمان های غیر دولتی به ارزیابی وضعیت حقوق بشری ایران خواهند پرداخت و 20 دقیقه نیز به اعلام نظر سایر کشورها اختصاص داده شده است.



چهاردهمین نشست شورای حقوق بشر از 10 خرداد سال جاری (31 می2010) در مقر اروپایی سازمان ملل- ژنو- آغاز به کار کرده است و تا 28 خرداد (18 ژوئن) ادامه خواهد داشت.

در این اجلاس که به ریاست دوره ای نماینده بلژیک تشکیل خواهد شد، نمایندگان 47 عضو شورای حقوق بشر بر اساس دستور کار نشست، نسبت به وضعیت های جاری حقوق بشری 16 کشور جهان شامل قطر، نیکاراگوئه، ایتالیا، السالوادور، گامبیا، بولیوی، فیجی، سن مارینو، قزاقستان، آنگولا، جمهوری اسلامی ایران، ماداگاسکار، عراق، اسلوونی، مصر و بوسنی و هرزگوین که در جریان برگزاری هفتمین اجلاس نظارت دوره ای جهانی مورد رسیدگی قرار گرفت، تصمیم گیری خواهند کرد.

اعضای شورا در این رابطه به بررسی گزارش های نهایی وضعیت حقوق بشری ارائه شده از سوی این کشورها می پردازند.



طی روزهای گذشته، گزارش های ارائه شده از سوی 9 کشور قطر، نیکاراگوئه، ایتالیا، السالوادور، بولیوی، فیجی، سن مارینو، قزاقستان و اسلوونی مورد بررسی قرار گرفته است.

در جلسه بعد از ظهر امروز گزارش های ایران، آنگولا و ماداگاسکار بررسی خواهد شد. نشست در ادامه کار خود فردا در جلسات صبح و بعد از ظهر، به بررسی گزارش های ارائه شده از سوی کشورهای عراق، گامبیا، مصر و بوسنی و هرزگوین خواهد پرداخت.



شورای حقوق بشر، سازمانی بین المللی دولتی است که بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 24 اسفند 1384 (15 مارس 2006) و در راستای حفاظت از حقوق بشر در سطح جهان تاسیس شده است. این شورا در پنجمین نشست خود در تاریخ 28 خردادماه 1386 و با اجماع اعضا، رویه ای دائمی به نام «بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر» (UPR) بنیان گذاشت که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها به ترتیب و در دوره های مشخص مورد بررسی قرار می گیرد .

