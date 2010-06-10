یک سوم بازار پولی کشور نزد بانک ملی است / پاک ترین نظام بانکی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا خاوری عصر پنجشنبه در در مراسم معارفه رئیس اداره شعب بانک ملی گلستان در گرگان افزود: همچنین 50 هزار نفر از مجموع 200 هزار نفر شغال در نظام بانکی کشور در بانک ملی فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: این امر نشان از اعتماد مردم به بانک ملی است و چرخش این بانک براین اساس استوار است و به عنوان پاره تن ملت، پیوند یعمیق و منظقی با دولت پیدا کرده است.

وی خاطرناشن کرد: بانک ملی این فرزند پاک کشور کماکان به حیات خود ادامه می دهد و امروز پرتوان در خدمت اقتصاد کشور است.

خاوری بیان داشت: نظام بانکی ما از پاکترین نظام بانکی جهان است و از شفافیت خاصی برخوردار است که همه چیز عیان است.

مدیرعامل بانک ملی کشور عنوان کرد: اقتصاد ایران، اقتصاد بانک محور است و هر جا صحبت از توسعه می شود، نیاز به حضور بانک دارد.

وی عنوان کرد: ایجاد تحول اساسی برای پاسخگویی به نیاز مردم ضروری است و بر اساس این تحول امرزو شاهد شکل گیری صندوق قرض الحسنه ملی هستیم.

خاوری عنوان کرد: در کنار آن شعب کارگشایی بانک ملی ایران است که به بانکداری فرد می پردازد و پاسخ به نیازهای کوچک مردم می دهد.

باجه های ترویج در کشور شکل گرفت

وی از شکل گیری شعب ترویج بانکداری اسلامی و باجه های ترویج در کشور خبرداد و گفت: برای آشنایی وظایف بانک در قبال مردم باید برنامه ریزی کرد تا بتوان نظام بانکی بر مبنای وجوه شرعی خود در کشوردفاع کنیم.

در این مراسم از زحمات برات کریمی مدیر قبلی باک ملی گلستان قدردانی و رحمان تقوی به عنوان رئیس اداره شعب بانک ملی گلستان معرفی شد.