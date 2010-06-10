تابلوهای فلزی سردر کوچه ها منقش به تصاویر شهدا می شود

احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون در دو منطقه از تهران در سردر کوچه نام و تصویر شهدا نصب شده گفت: در طرح جدید تصاویر و مشخصات تمامی شهدای هر کوچه بر روی تابلوهایی مخصوص (32* 45) سانتیمتری قاب شده و بر دیوارهای ورودی و خروجی کوچه نصب می شود.

مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران با اشاره به اینکه فاز اول این طرح اواخر تیرماه سال جاری در چند منطقه تهران آغاز می شود گفت: هم اکنون با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران در حال جمع آوری آمار، اطلاعات و تصاویر شهدای محلات تهران هستیم.