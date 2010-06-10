۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تابلوهای فلزی سردر کوچه ها منقش به تصاویر شهدا می شود

مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران گفت: در طرح جدید تصاویر و مشخصات شهدای کوچه هایی که چند شهید دارند بر دیوارهای ورودی و خروجی کوچه نصب شده و نام و تصویر شهیدی که کوچه به نام او نامگذاری شده بر روی تابلو فلزی حک می شود.

احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون در دو منطقه از تهران  در سردر کوچه نام و تصویر شهدا نصب شده گفت: در طرح جدید تصاویر و مشخصات تمامی شهدای هر کوچه بر روی تابلوهایی مخصوص (32* 45) سانتیمتری قاب شده و بر دیوارهای ورودی و خروجی کوچه نصب می شود.

مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران با اشاره به اینکه فاز اول این طرح اواخر تیرماه سال جاری در چند منطقه تهران آغاز می شود گفت: هم اکنون با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران در حال جمع آوری آمار، اطلاعات و تصاویر شهدای محلات تهران هستیم.

