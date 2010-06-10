  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 16

متکی برای شرکت در نشست شانگهای راهی تاشکند شد

متکی برای شرکت در نشست شانگهای راهی تاشکند شد

منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان ساعتی پیش دوبلین را به مقصد ازبکستان ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوبلین، وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار و گفتگو با مقامهای ایرلند پایتخت این کشور را به مقصد ازبکستان ترک کرد.

هدف از این سفر شرکت در نشست شانگهای اعلام شده است. متکی همچنین پیش از ترک دوبلین با روزنامه "ایریش تایمز" و "شبکه رادیویی" نیوز تالک" مصاحبه  کرد.

روز گذشته یکی از مقامهای روسیه اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از حضور در نشست گروه شانگهای به دلیل تنشهای اخیر بین مسکو و تهران بر سر موضوع هسته‌ای ایران خودداری می کند.

سازمان همکاری شانگهای (SCO) یک گروه امنیتی منطقه‌ای است که در سال 2001 به عنوان جایگزینی برای ناتو به وجود آمد و قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری نشستی را در ازبکستان برگزار کند.

کد مطلب 1098490

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها