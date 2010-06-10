300 واحد بانکی آماده افتتاح حساب هدفمند کردن یارانه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اصلان کردیمی ظهر پنجشنبه در نشست اعضای ستاد هدفمند کردن یارانه ها در سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اظهار داشت: بانک های دولتی و خصوصی در تمامی ساعات روز آماده افتتاح حساب متمرکز برای پرداخت و واریز کردن مبلغ حاصل از هدف مند کردن یارانه ها هستند.

وی گفت: افرادی که درارای حساب متمرکز بانکی یا همان عابر بانک هستند نیازی به افتتاح مجدد ندارند و در این طرح تنها سرپرست خانوار می تواند شماره حساب خود را در سامانه وارد کند.

کریمی یادآور شد: بانکها در افتتاح حساب باید حساب پس انداز قرض الحسنه و یا حساب کوتاه مدت را باز کنند و از افتتاح حساب جاری خودداری کنند.

وی ادامه داد: سرپرست خانوار در کمترین زمان و اولین فرصت با افتتاح این حساب و درج شماره آن در سامانه طرح هدفمند کردن یارانه ها می توانند در مرحله جدید این طرح شرکت کند

کریمی گفت: مردم استان نباید نگران افتتاح حساب باشند چرا که در صورت نیاز حتی در روزهای جمعه نیز به اهالی استان ارایه خدمات خواهیم کرد

وی خطاب به سرپرست خانوار ها گفت : در صورت نداشتن حساب متمرکز با حداقل موجوی باید از روز ششنبه با مراجعه به واحد های بانکی شمار ه حساب خود را آماده کنند تا از 24 خردادماه با ثبت آن در سامانه مورد نظر اطلاعات خود را تکمیل کنند.