کشف ارتباط داروهای ضد افسردگی و بروز آب مروارید توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته که در نشریه Ophthalmology، مجله ویژه آکادمی چشم پزشکی آمریکا منتشر شده است ارتباط میان دو نوع از داروهای پر مصرف ضد افسردگی و این اختلال چشمی را آشکار کرده است.

به گفته مهیار اطمینان داروی ضد افسردگی SSRI و "آمانتدین" که بیشتر برای درمان پارکینسون مورد استفاده قرار می گیرد با بروز آب مروارید در چشم انسانها ارتباط دارد.

اطمینان طی این مطالعه اطلاعات مربوط به 19 هزار نفر از افراد بالای 65 سال را مورد بررسی قرار داد. به گفته وی عدسی چشمها از گیرنده های سروتونین برخوردار است و مطالعات حیوانی نشان داده اند بالا بودن میزان سروتونین می تواند منجر به کدر شدن عدسی چشم و شکل گرفتن آب مروارید در چشم شود.

اطمینان می گوید: "در صورتی که این یافته در آینده مطالعات به اثبات برسد پزشکان و بیماران باید در هنگام تجویز و استفاده از داروهای SSRI به ویژه برای بیماران سالخورده، دقت بیشتری به خرج داده و خطر بروز آب مروارید را در نظر داشته باشند.

بر اساس گزارش نچرال نیوز، نتیجه این مطالعات چند روز پس از موفقیت دانشمندان کالیفرنیا در تولید شبکیه چشم انسان از سلولهای بنیادین جنینی منتشر شده است.