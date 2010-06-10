پارک موزه‌ دفاع مقدس در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سرهنگ ذکی الله خوشبخت بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد ساماندهی گلزار شهدای گمنام در اردبیل اظهار داشت: پیشنهاد اعتبار این مجموعه در سفر سوم هیئت دولت به استان ارایه و عملیات احداث این پروژه امسال آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این موزه در کنار دریاچه شورابیل در مرکز استان احداث می شود، افزود: هم اکنون برای ساخت این مجموعه ماندگار سه هکتار زمین در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اضافه کرد: در این مجموعه اسناد، مدارک و مستندات ایثارگران و شهدای استان گردآوری شده و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی در تشریح دلایل انتخاب منطقه دریاچه شورابیل اردبیل برای احداث این موزه تصریح کرد: طراحی و اجرای این یادمان در این منطقه به دلیل گردشگر پذیری و حضور سالانه هزاران گردشگر و مسافر داخلی و خارجی در اردبیل و دریاچه شورابیل انجام می شود.

خوشبخت همچنین از ساخت یادمان شهدای گمنام در شهرهای مختلف استان خبر داد و ابراز داشت: برای اختصاص اعتبار لازم در این خصوص در سفر سوم هیئت دولت پیشنهادهایی ارائه خواهد شد تا بتوانیم نسبت به احداث این یادمانها اقدام نماییم.

وی یاد آور شد: هم اکنون از تمام‌ شهرهای استان درخواست تشییع پیکر شهدای گمنام به دست ما رسیده و این نهاد با بررسی تمام جوانب امر سعی خواهد کرد به هر شهرستان سهیمه خاص دوره‌ای را اختصاص دهد.

این مسئول با بیان اینکه تا کنون پیکر شهدای گمنام در دو نقطه از شهر اردبیل و شهرهای پارس‌آباد، خلخال و گرمی تدفین شده است، تاکید کرد: در صورت کشف پیکر شهدای گمنام و انتقال آن به استان اردبیل تعدادی از این شهدا در مشگین‌شهر دفن خواهند شد.

وی شهدای گمنام و حضور آنها در شهرها و مناطق مختلف را موجب نشر فضای معنوی و روحانی در جامعه عنوان کرد و استقبال و اشتیاق مردم استان از حضور شهدای گمنام را نشانگر وجود روح بالنده ایثارگری در جامعه دانست.

خوشبخت در پایان با انتقاد از کسانی که نسل امروز را نسلی بی‌تفاوت و کم‌توجه به امر ایثار و شهادت می‌دانند، خاطر نشان کرد: بی شک نسل امروز نسلی هوشیار، آگاه و آماده دفاع و ایثار از خاک، وطن بوده و کمتر از نسل ایثارگر دوران دفاع مقدس نیست.