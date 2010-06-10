به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حبیبی، معاون آموزش سازمان عقیدیتی سیاسی ارتش با اعلام این خبر گفت: طرح بصیرت با هدف ارتقاء بینش اعتقادی و سیاسی فرماندهان، افزایش آگاهی و هوشیاری آنان نسبت به توطئههای دشمنان و بهرهمندی معنوی و اخلاقی از محضر مراجع بزگوار تقلید، علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه برگزار میشود.
وی افزود: در مراسم افتتاحیه این دوره حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدیتی سیاسی ارتش سخنرانی خواهد داشت و در مراسم اختتامیه نیز یکی از فرماندهان عالی رتبه ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخن خواهد پرداخت.
حجت الاسلام حبیبی همچنین یادآور شد: در نخستین دوره طرح بصیرت ارتش که به همت معاونت آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از تاریخ ١٧ تا ٢٣ اردیبهشت ماه برگزار شد، شخصیتهای عالی رتبهای از جمله حجتالاسلام صفایی، رئیس دفتر عقیدیتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا و امیر سرتیپ دکتر سیدعبدالرحیم موسوی، جانشین فرمانده کل ارتش سخنرانی کردند.
