به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حبیبی، معاون آموزش سازمان عقیدیتی ‏سیاسی‎ ‎ارتش با اعلام این خبر گفت: طرح بصیرت با هدف ارتقاء بینش اعتقادی و سیاسی‎ ‎فرماندهان، افزایش آگاهی و هوشیاری آنان نسبت به توطئه‌های دشمنان و بهره‌مندی‎ ‎معنوی و اخلاقی از محضر مراجع بزگوار تقلید، علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه‎ ‎برگزار ‏می‌شود.

وی افزود: در مراسم افتتاحیه این دوره حجت الاسلام‎ سیدمحمدعلی آل ‏هاشم، رئیس سازمان عقیدیتی سیاسی ارتش سخنرانی خواهد‏‎ ‎داشت و در مراسم ‏اختتامیه نیز یکی از فرماندهان عالی رتبه ستاد ارتش جمهوری اسلامی‎ ‎ایران به ایراد سخن ‏خواهد پرداخت‎.

حجت ‌الاسلام حبیبی همچنین یادآور شد‎: ‎ در نخستین دوره طرح بصیرت ارتش ‏که به همت معاونت آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از‏‎ ‎تاریخ ‌١٧ تا ‌٢٣ اردیبهشت ماه ‏برگزار شد، شخصیت‌های عالی رتبه‌ای از جمله‏‎ ‎حجت‌الاسلام صفایی، رئیس دفتر ‏عقیدیتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا و امیر‎ ‎سرتیپ دکتر سیدعبدالرحیم موسوی، ‏جانشین فرمانده کل ارتش سخنرانی کردند‎.