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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

شجاعی به مهر خبر داد:

انتخاب سرمربی تیم فوتسال بانوان در کلاس مربیگری جوراندیرو

انتخاب سرمربی تیم فوتسال بانوان در کلاس مربیگری جوراندیرو

رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال از انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان از میان مربیان شرکت کننده در کلاس مربیگری مربی برزیلی تیم فوتسال امید خبر داد.

فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن اعلام این مطلب افزود: طی فراخوانی به مربیان تیم های فوتسال کشور از آنها دعوت کرده ایم تا برای شرکت در دوره کلاس مربیگری که روز دوشنبه 24 خرداد در دو بخش تئوری و عملی زیر نظر "جوراندیرو دوراتا" سرمربی برزیلی تیم امید برگزارخواهد شد ، شرکت کنند تا از بین مربیان شرکت کننده دو نفر را برای مربیگری تیم فوتسال بانوان انتخاب کنیم .

شجاعی افزود: پیش بینی می کنیم حدود 30 مربی که دارای مدرک درجه B فوتسال هستند و جمعی از مربیان شاغل در لیگ برتر در این دوره شرکت کنند و بهترین های این کلاس برای هدایت تیم فوتسال بانوان انتخاب شوند.

وی یادآور شد: تیم فوتسال بانوان ایران در جام جهانی آزمایشی فوتسال که آذر ماه جاری به میزبانی برزیل برگزارخواهد شد و مسابقات فوتسال غرب آسیا که هنوز زمان و محل این مسابقات اعلام نشده، شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 1098512

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