انتخاب سرمربی تیم فوتسال بانوان در کلاس مربیگری جوراندیرو

فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن اعلام این مطلب افزود: طی فراخوانی به مربیان تیم های فوتسال کشور از آنها دعوت کرده ایم تا برای شرکت در دوره کلاس مربیگری که روز دوشنبه 24 خرداد در دو بخش تئوری و عملی زیر نظر "جوراندیرو دوراتا" سرمربی برزیلی تیم امید برگزارخواهد شد ، شرکت کنند تا از بین مربیان شرکت کننده دو نفر را برای مربیگری تیم فوتسال بانوان انتخاب کنیم .

شجاعی افزود: پیش بینی می کنیم حدود 30 مربی که دارای مدرک درجه B فوتسال هستند و جمعی از مربیان شاغل در لیگ برتر در این دوره شرکت کنند و بهترین های این کلاس برای هدایت تیم فوتسال بانوان انتخاب شوند.

وی یادآور شد: تیم فوتسال بانوان ایران در جام جهانی آزمایشی فوتسال که آذر ماه جاری به میزبانی برزیل برگزارخواهد شد و مسابقات فوتسال غرب آسیا که هنوز زمان و محل این مسابقات اعلام نشده، شرکت خواهد کرد.