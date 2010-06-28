تدوین دستورالعمل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج

حسن کرباسی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست رسمی مسئولان دفاتر کاریابی خارجی با معاونت امور بین الملل وزارت کار پیرامون مسائل موجود و اتخاذ تدابیر لازم در تسریع روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور خبر داد.

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دبیر انجمن صنفی کاریابیهای بین المللی کشور اظهار داشت: نکته ای که برای ما به عنوان دفاتر کاریابی مهم است گفته وزیر کار در اعتقاد داشتن به عملکرد کاریابیها بود که وی قبلا در نشستی و در پاسخ به سئوال کاریابیها که عنوان شده بود آیا به کاریابیها اعتقاد دارید و یا اینکه برای گرفتن رای از مجلس، اعزام نیروی کار به خارج را عنوان کردید؟ به صراحت، گفت: من دنبال این هستم که اعزام نیروی کار قطعا اتفاق بیفتد و به همین دلیل معاونت امور بین الملل ایجاد کردم.

کرباسی بیان داشت: پیرو جلسه با وزیر کار بود که احساس کردیم می توان گامهایی را در این زمینه برداشت. بنابراین جلسات متعددی با معاون امور بین الملل وزارت کار برگزار کردیم که در این جلسات مسائل مختلف و مشکلاتی که با حمایت وزارت کار می توان به اعزام نیروی کار رونق بخشید را با مطرح کردیم.

رشته های جدید در کشورهای نیرو پذیر

وی تاکید کرد: یکی از موارد اساسی در جلسه بحث استانداردسازی مدارک فنی و حرفه ای است به نحوی که در حال حاضر کشور کانادا و استرالیا به بسیاری از رشته های کاری نیاز دارد که ما اگر بتوانیم با سازمان فنی و حرفه ای تعامل کنیم و برای این رشته ها استانداردی تعریف شود می توان خیلی از افراد حتی تا تحصیلات دیپلم را پس از آموزش به خارج از کشور اعزام کرد.

این مقام مسئول در کاریابیهای خارجی رشته هایی مانند ماهیگیری، قصابی، کمک دستیار دندانپزشک، کمک نسخه پیچ داروخانه و موارد دیگر را از رشته های جدیدی دانست که کشورهای نیرو پذیر مانند استرالیا آنها را جذب می کنند. حال اگر فنی و حرفه ای بتواند در این زمینه ها استانداردسازی کند، کاریابیها آماده هستند نیروهایی را سازماندهی و اعزام کرده و آموزش آنها را نیز به عهده بگیرند.

کرباسی با اعلام اینکه این اقدامات می تواند در مدت زمان 4 تا 5 ماه اتفاق بیفتد و از این طریق سازمان فنی و حرفه ای می تواند گواهینامه های آنها را نیز برای انجام مراحل اعزام نیروی کار صادر کند، بیان داشت: ارائه آموزش در رشته های یاد شده می تواند به اعزام نیروی کار منجر شود.

انجام مطالعات تحقیقی در فنی و حرفه ای

وی خاطر نشان کرد: دومین نکته ای که با معاونت بین الملل وزارت کار مطرح شد مربوط به انجام مطالعات تحقیقی در بخش فنی و حرفه ای است که قرار است برنامه ریزی آن نیز انجام شود.

دبیر انجمن صنفی کاریابیهای بین المللی کشور گفت: دیدار کاریابیها با معاون بین الملل وزارتخانه یک مصوبه دیگر نیز داشت. با توجه به اختیاراتی که هیئت وزیران به وزارت کار داده است، این وزارتخانه مکلف به تهیه دستورالعملی است که طی آن وضعیت اشتغال، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و موارد مشابه روشن باشد که البته تاکنون این کار صورت نگرفته است.

تدوین دستورالعمل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج

کرباسی با اشاره به اینکه وزارت کار طی یک مصوبه دیگر در جلسه مکلف شد این دستورالعمل را با کمک کارشناسان کاریابیها تدوین کند، افزود: پس از تهیه دستورالعمل وزارت کار باید آن را از طریق ارسال به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای اجرا به جراید ابلاغ کند.

وی جلوگیری از انتشار آگهی های مهاجرتی و بانکهای اطلاعاتی در زمینه اعزام به خارج از کشور را هدف مهم این دستورالعمل دانست و گفت: در حال حاضر 34 دفتر کاریابی مجاز بین المللی در کشور داریم که با 2 مجوز جدید ارائه شده، 20 دفتر آن فقط در تهران است و مابقی در استانهای دیگر مشغول به فعالیت هستند.

این مقام مسئول کاریابیهای بین المللی در زمینه حداقل و حداکثر درآمد کاریابیها نیز با اشاره به رکود ایجاد شده در کار این دفاتر، اظهار داشت: البته در زمان راه اندازی دفاتر کاریابی و برای ارائه مجوز آیتمی که شرط حداقل درآمد را برای کاریابیها الزام کند را نداریم ولی حداقل هزینه ای که یک دفتر برای تامین مخارج کار خود دارد حدود 5 میلیون تومان در ماه است که در حال حاضر هزینه ها نیز پوشش داده نمی شود.

فراخوان مهاجرتی ها برای مجوز

به گزارش مهر، در صورتجلسه نشست مشترک کاریابیهای بین المللی و وزارت کار آمده است: در فاز اول ساماندهی دفاتر مهاجرتی در قالب یک فراخوان به این دفاتر پس از شناسایی و تعیین صلاحیت مجوز کاریابی بین الملل داده شود و از فعالیت مابقی دفاتری که صلاحیت آنها احراز نشود، جلوگیری بعمل آید.

بر اساس این گزارش، طبق تفاهم وزارت کار و کاریابیها قرار است جهت تعیین میزان حق الزحمه دفاتر کاریابی خارجی برای بکارگماری، اسکان و سایر امکانات، با مشارکت انجمن صنفی و اداره نظارت بر کاریابیهای وزارت کار، دستورالعمل جدیدی تدوین شود.

تدوین دستورالعمل جدید حق الزحمه کاریابیها

همچنین مقرر شد طرحهایی که از سوی کاریابیها برای خروج از وضع موجود اعزام نیروی کار به خارج از کشور ارائه می شود توسط وزارت کار مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. در این زمینه قرار شد ادامه همکاریهای فنی با دفتر IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) در زمینه اعزام به خارج نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

همچنین موضوع دعوت از شرکتها و کارفرمایان کشور استرالیا به ایران برای گرفتن مجوز کار از آنها و پیگیری از طریق مراجع ذیربط نیز از دیگر برنامه های اعلام شده خواهد بود. با تاکید وزیر کار نیز قرار است هرگونه طرحی که منجر به بهبود طرح اعزام به خارج کشور باشد توسط کاریابیها ارائه شود.

حمایت کنسولی و حقوقی ایرانیان مستقر در سایر کشورها در خصوص ارائه طرح ساماندهی و شناسایی ایرانیان خارج از کشور نیز از طریق حمایتهای مالی و تامین منابع دنبال می شود. یکی دیگر از بندهای صورتجلسه وزارت کار و کاریابیها نیز مربوط به منع هرگونه فعالیت و ممنوعیت آن در زمینه حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون مجوز از وزارت کار بوده است و دفاتر کاریابی نیز مجاز شدند نسبت به شناسایی و معرفی دفاتر غیرمجاز به مراجع قضایی اقدام کنند.

موضوع مربوط به استانداردسازی مدارک فنی و حرفه ای و بررسی راهکارهای عملی آن نیز در نشست مشترک وزارت کار، کاریابیها و سازمان فنی و حرفه ای پیگیری خواهد شد.