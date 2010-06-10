پاسداری از ولایت فقیه راه نجات از بحرانهاست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام اسماعیل پوررضا ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سال انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی به رهبری جمهوری اسلامی ایران، افزود: کشتی انقلاب اسلامی پس از ارتحال امام خمینی (ره) اگر چه دچار طوفانهای عظیم و سهمگین شد، اما به لطف الهی و ولایتمداری مردم مسلمان ایران و رهبری داهیانه و شایسته مقام معظم رهبری در برابر همه طوفانها ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی اکنون پس از گذشت 21 سال از عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران گامهای خود را برای حفظ آرمانهای امام راحل استوارتر از همیشه بر می دارد به رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه سال گذشته اشاره کرد و یاد آورشد: همه ابر قدرتهای دنیا به اقتدار ایران در دنیا پی برده اند و به همین دلیل است که با ایجاد فتنه و تضعیف مفهوم ولایت سعی دارند اتحاد و همبستگی مردم ایران را سست کنند اما مردم ولایت مدار ایران اسلامی در حوادث پس از انتخابات نشان دادند که با ولایت پیوندی ناگسستنی دارند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه گیلان همچنین با اشاره به اینکه رکن اساسی نظام، همان ولایت فقیه است که معمار کبیر انقلاب در وصیت نامه الهی و سیاسی خود آن را تبیین کرده اند، افزود: این وصیت نامه در واقع یک دستور العمل جامع و مدون برای ملت متعهد ایران است که بنیانگذار کبیر انقلاب، تمامی اهداف و آرمانهای خود را در آن اعلام کرده و در صورت توجه کردن به آن، ملت ایران همچنان در مسیر و خط معمار انقلاب خواهند بود.

وی در ادامه با بیان اینکه حراست از یادگار امام (ره) مخصوص گروه و جمعیت خاصی نیست، یاد آورشد: با توجه به اینکه مخاطب امام (ره) در این وصیت نامه، اقشار جامعه ایران اسلامی، عموم مسلمانان و حتی تمامی ملل مظلوم جهان هستند، بنابراین همه آزادگان جهان در جهت حراست از این یادگار گرانبها مسئولیت دارند.