به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در نشست مشترک با قطعه سازان ایران ضمن تاکید بر نیاز کشور به داشتن صنعت قوی وافزایش تولیدات صنعتی، گفت: ما براساس برنامه سند چشم انداز 20 ساله تا سال 1404باید رشد اقتصادی 8 درصدی را محقق کنیم و با توجه به مزیت نسبی بخش صنعت نسبت به سایر بخشها، لازم است آن را بیش از پیش تقویت کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بازدید مقام معظم رهبری در تاریخ 9 فروردین ماه از ایران خودرو و ارائه رهنمودهای ایشان به ویژه در بحث تعرفه ها، بسیار حائز اهمیت است و این نشان می دهد که ایشان برای بخش صنعت اهمیت بسیار زیادی قائل هستند.

بهمنی ضمن تاکید بر ارتقای توان تولیدی صنعت کشور، بیان داشت: باید تولیداتی برای صادرات و رقابت در بازارهای جهانی داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم در سازمان تجارت و توسعه جهانی برای کشور جایگاهی به دست آوریم.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، صنعتگران ما باید اهداف و فعالیتهای خود را متناسب با شرایط موجود تطبیق دهند به نحوی که براساس پیش بینی افق 1404کشور ما باید در بخش صنعت و معدن توسعه یابد و خودکفا و صادرات گرا باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سهم صادرات محصولات صنعتی ما در کل صادرات باید به77 درصد برسد و سهم اشتغال این بخش به کل اشتغال نیز باید به 25 درصد ارتقا یابد. بنابراین لازم است زمینه ها را برای رشد و تقویت این بخش فراهم نماییم.

بهمنی اظهار داشت: در حال حاضر سیستم بانکی ما بیش از 242 هزار میلیارد تومان جذب منابع داشته و در همین حال میزان تسهیلات پرداختی نزدیک به 229 هزار میلیارد تومان بوده و ذخیره قانونی را اگر در نظر بگیریم، باید 2131 هزار میلیارد ریال پرداخت می کرد که در حال حاضر 107.4درصد از امکانات خود را در اختیار بخشهای اقتصادی قرار داده است، بنابراین ما باید برای ادامه حمایت در تولید و صنعت راهکارهایی داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه‌ گذاری خارجی و تقویت سرمایه بانکهای دولتی جزو برنامه‌های بانک مرکزی برای تقویت نقدینگی بوده است که تاکنون نتوانستیم افزایش سرمایه را به تصویب مجلس برسانیم. برهمین اساس، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت سرمایه بانکهای خصوصی را به اجبار از 2 به 4 هزار میلیارد ریال و موسسات مالی و اعتباری را از 1.5به 3 هزار میلیارد ریال افزایش دهد تا نقدینگی مورد نیاز در جامعه تا حدودی تامین شود.

رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از جذب سرمایه ‌گذاری خارجی در کشور، عنوان کرد: بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، بازپرداخت اصل و سود سرمایه آنها را تضمین می‌کند و با توجه به بازدهی پایین سرمایه در کشورهای اروپایی، آمریکا، بحران اقتصادی در این کشورها و نرخ رشد بیکاری در آنجا که به 10.4درصد رسیده است، کشورهای نوظهور باید از این بحرانها به عنوان فرصت استفاده کنند و سرمایه‌ های خارجی را جذب نمایند.

بهمنی تصریح کرد: سرمایه ‌گذاران خارجی می‌توانند در ایران بیش از 10درصد سود بگیرند که از این طریق کسری نیازهای داخلی نیز برطرف خواهد شد.