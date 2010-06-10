مشکلات کشور نتیجه بی اخلاقی ها و بی تقوایی ها است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه درس اخلاق خود وجود چند میلیون پرونده در دستگاه قضایی را نتیجه بی‌تقوایی عنوان کرد و گفت: تقوا عامل اصلی اداره جامعه است و اگر در یک جامعه اخلاق حاکم باشد و مردم آن با تقوا باشند دیگر شاهد این تعداد پرونده در دادگاه‌ها نخواهیم بود چرا که کسی به حق دیگری تجاوز نمی‌کند.



جوادی آملی با اشاره به این که در نماز هفت جای بدن باید هنگام سجده بر روی خاک قرار گیرد ابراز داشت: در کنار این 7 رکن مستحب است بینی نیز بر روی خاک قرار داده شود و این برای آن است که انسانی که 17 بار بینی‌اش به خاک مالیده شود دیگر به دنبال منیت نمی‌رود و نمی‌گوید همه چیز دنیا باید برای من باشد.



کلید هر کار صحیح تقوا است



این مفسر قرآن کریم با بیان که امام علی(ع) می‌فرماید کلید هر کار صحیح تقوا است ادامه داد: ما در این دنیا احتیاجاتی داریم که از طریق ضوابط یعنی خرید و فروش و یا روابط که همین روابط فامیلی و دوستی را شامل می‌شود آن‌ها را برطرف می‌کنیم اما پس از مرگ نه روابطی وجود دارد نه ضوابطی و تنها از طریق اندوخته‌های خود در این جهان است که می‌توانیم نیازهایمان را رفع کنیم.



وی خاطر نشان کرد: امیر المؤمنین معتقد است همه سقوط‌ها بر اثر بی‌تقوایی است ولی وقتی تقوا پدید آمد انسان به اهداف خود می‌رسد چرا که وقتی تصمیم گرفت کاری را انجام دهد بدون این که برای دیگر مردم مشکلی ایجاد کند یا خود از راه منحرف شود به دنبال هدفش حرکت می‌کند و نهایتا هم به آن می‌رسد.



تا دیر نشده به تحصیل تقوا بپردازید



جوادی تأکید کرد: این‌ها که امام فرمود، نهایت تقوا بود اما در مورد لزوم تسریع در کسب تقوا می‌فرمایند: حالا که تقوا این برکات را دارد عمل کنید و الان که فرشتگان می‌بینند، می‌نویسند و اعمالتان را بالا می‌فرستند، وقت را غنیمت شمارید و با قدرت عمل کنید چرا که حتی یاقوت را با وقت می‌توان خرید ولی وقت را با یاقوت نمی‌توان به دست آورد.



وی ادامه داد: درب توبه الان باز است و خداوند دعای ما را می‌شنود اما وقتی لحظات آخر عمر رسید دیگر نه توبه قبول می‌شود و نه دعا شنیده.



این استاد اخلاق، راه تحصیل تقوا را دعا و عمل صالح عنوان کرد و گفت: امام از ما می‌خواهد در این مسیر سرعت بگیریم چون مرگ معلوم نیست کی به سراغ ما می‌آید و اتفاقا این یکی از برکات مرگ است.



جوادی آملی خاطر نشان کرد: امام علی(ع) جوانی را در معرض نقصان‏، مریضی را عامل گرفتاری در زندگی و مرگ را در هم کوبنده شهوات و اهداف ما می‌دانند و می‌گویند این مرگ چه بخواهیم و چه نخواهیم می‌آید و همچون هم آوردی است که زمین نمی‌خورد و آسیب رسانی است که قصاص نمی‌شود و به همین دلیل همه باید سعی و اجتهاد کنیم و تا می‌توانیم توشه برگیریم.



نتیجه تقوا رها شدن از اسارت نفس است



این استاد فلسفه با بیان این که یکی از فواید تقوا آزاد شدن از بردگی است خاطر نشان کرد: این که بعضی می‌گویند من هر چه دلم بخواهد می‌خورم و انجام می‌دهم یعنی این که او اسیر هوا و هوس است اما وقتی انسانی به شما می‌گوید من هر کاری بخواهم بکنم ابتدا به عقل عرضه می‌دارم معلوم می‌شود که او از نفس خود رها شده و آزاد است.