پروژه 240 واحدی مسکن مهر پیرانشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر پنج شنبه در جریان بازدید اعضای شورای فنی آذربایجان غربی از روند اجرای این طرح افزود: این پروژه هم اکنون از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که از ابتدای سال 87 آغاز و امیدواریم تا پایان شهریورماه امسال آماده بهره برداری شود.

وی هزینه تمام شده هر واحد در این طرح را 250 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: در صورت تامین اعتبار از بانک عامل پروژه و آورده شخصی اعضا به مبلغ 30 میلیون ریال این پروژه بر اساس زمان بندی اجرای طرح احداث می شود.

این مقام مسئول ضمن ارزیابی مطلوب عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیلات پروژه مسکن مهر در استان، اظهار داشت: سایر بانکهای عامل نیز باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

محبت خواه خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش وام در حوزه مسکن مهر از 150 به 200 میلیون ریال، اگر بانک‌ها در ارتباط با تامین 50 میلیوم ریال، در روند اجرای این پروژه در شهرستان پیرانشهر مشکلی نخواهیم داشت.

سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان ‌‌غربی خواستار همکاری بیشتری شرکت‌های خدمات ‌رسان به ویژه شرکت آب و فاضلاب با سازمان مسکن شد و خاطر نشان کرد: باید در زمان اتمام این پروژه امکانات زیرساختی از قبیل آب، برق، گاز و فاضلاب تمام واحدهای این پروژه فراهم باشد.

