  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

پروژه 240 واحدی مسکن مهر پیرانشهر به بهره برداری می رسد

پروژه 240 واحدی مسکن مهر پیرانشهر به بهره برداری می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی از آماده بهره برداری شدن پروژه 240 واحدی مسکن مهر شهرستان پیرانشهر در هفته دولت سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر پنج شنبه در جریان بازدید اعضای شورای فنی آذربایجان غربی از روند اجرای این طرح افزود: این پروژه هم اکنون از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که از ابتدای سال 87 آغاز و امیدواریم تا پایان شهریورماه امسال آماده بهره برداری شود.

وی هزینه تمام شده هر واحد در این طرح را 250 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: در صورت تامین اعتبار از بانک عامل پروژه و آورده شخصی اعضا به مبلغ 30 میلیون ریال این پروژه بر اساس زمان بندی اجرای طرح احداث می شود.

این مقام مسئول ضمن ارزیابی مطلوب عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیلات پروژه مسکن مهر در استان، اظهار داشت: سایر بانکهای عامل نیز باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

محبت خواه خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش وام در حوزه مسکن مهر از 150 به 200 میلیون ریال، اگر بانک‌ها در ارتباط با تامین 50 میلیوم ریال، در روند اجرای این پروژه در شهرستان پیرانشهر مشکلی نخواهیم داشت.

سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان ‌‌غربی خواستار همکاری بیشتری شرکت‌های خدمات ‌رسان به ویژه شرکت آب و فاضلاب با سازمان مسکن شد و خاطر نشان کرد: باید در زمان اتمام این پروژه امکانات زیرساختی از قبیل آب، برق، گاز و فاضلاب تمام واحدهای این پروژه فراهم باشد.
 

کد مطلب 1098526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها