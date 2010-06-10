به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله سید محمد علوی گرگانی ظهر پنجشنبه در دیدار اقشار مردم در سخنانی با بیان اینکه باید در حفاظت از نظام جمهوری اسلامی اهتمام داشت گفت: کسانی که برای پیروزی انقلاب زحمت کشیدهاند باید همچنان در این راه با تمام توان از انقلاب اسلامی حراست و حفاظت کنند.
علوی گرگانی با بیان اینکه این انقلاب ارزان به دست نرسید است افزود: خونهای زیادی پای انقلاب ریخته شده است و در مسیر تحقق این انقلاب بهترین جوانان کشور به شهادت رسیدهاند.
این مرجع تقلید ادامه داد: هر انقلابی یک بخشی از برنامهها را به خود راه میدهد، ولی انقلاب ایران چنین نیست و یک انقلاب دینی جامع است.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای انجام شده در جهان متفات است اظهار داشت: دیگر انقلابها برای تصاحب قدرت اتفاق میافتد، ولی انقلاب اسلامی ایران با هدف ایجاد حکومت اسلامی صورت گرفت.
علوی گرگانی ملاک حرکت انقلاب اسلامی ایران را بر اساس دین دانست و افزود: انقلاب اسلامی متکی بر توجه به ارزشها بود و این انقلاب با توکل به خداوند متعال به پیروزی رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی مسیر را برای همگان مشخص و روشن کردند.
این مرجع تقلید خاطر نشان کرد: نباید انقلاب اسلامی ایران با هیچ انقلابی در دنیا مقایسه کرد، چرا که انقلاب اسلامی ایران میخواهد که ملتها و دولتها آگاه شوند.
تمامی رفتارها باید بر اساس تقوا باشد
علوی گرگانی با بیان اینکه عدهای از روی نادانی وجهالت گمراه میشوند افزود: وقتی که راه حق و باطل مشخص شد اگر افراد از این راه سر باز زدند توجیهی برای آنها باقی نمیماند.
وی با بیان اینکه تمامی رفتارها باید بر اساس تقوا باشد عنوان کرد: افرادی که در مسیر تقوا گام بر میدارند در صورت مرتکب شدن به گناه در اثر غفلت مورد رحمت و مغفرت پروردگار قرار میگیرند.
علوی گرگانی در ادامه با بیان اینکه باید همگی در خط خداوند و ائمه معصومین باشیم خاطر نشان کرد: باید راه فضل و کمال را در پیش بگیریم و برنامههایمان را به گونهای تنظیم کنیم که مورد رضایت خداوند باشد.
وی عنوان کرد: مردم در مقابل حق دو دستهاند ، عدهای آگاهی نداشته و گمراه میشوند و یک سری دیگر از روی آگاهی گمراه میشوند و در واقع مسیر لجبازی را در پیش میگیرند.
وی در خاتمه با تاکید بر اینکه باید همگی در زیر سایه و لایت و حبل الله متین قرار بگیریم اظهار داشت: باید همه دست به دست هم دهیم تا انقلاب را به دست صاحب اصلی آن بسپاریم و در حفظ از کیان و اساس و ارزشهای نقلاب کوشا باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم گفت: کسانی که برای پیروزی انقلاب زحمت کشیدهاند باید همچنان در این راه با تمام توان از انقلاب اسلامی حراست و حفاظت کنند.
