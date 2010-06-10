ساخت یک پل برای اهالی 20 روستای گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرحیم هلاکو عصر پنجشنبه در حاشیه اجرای این طرح، هدف از اجرای این پل را جلوگیری از تخریب پل براثر سیلابهای رودخانه چلچای و فرسودگی آن و آماده سازی جهت روان شدن ترافیک عبوری ذکر نمود و افزود: جمعیت حدود 20 روستا از این پل جهت رفت و آمد استفاده می کند که این خود اهمیت تعریض و احداث پل جدید را می رساند.

وی همچنین اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار از سوی متولیان امر این پروژه در مدت 24 ماه تکمیل و به بهره برداری خواهدرسید.

معاون راهسازی راه وترابری گلستان ادامه داد: بدین منظور و جهت عبور ترافیک احداث پل فرعی با مشخصات فنی بطول 30متر و عرض 5 متر در 50متر بالاتر از پل فعلی شروع و با تکمیل این پل احداث پل اصلی شروع خواهد شد.

هلاکو افزود : تاکنون از اعتبارات سال 1388 سه میلیارد ریال تخصیص یافته و در سالجاری نیز برنامه ریزی شد 350میلیون ریال نیز به این پل اختصاص یابد..

