طرح مبارزه بیولوژیک با آفت ساقه خوار برنج در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ایرج بنیادی عصر پنجشنبه در جمع کارشنشاسان جهاد کشاورزی استان افزود: این طرح در سه مرحله در شالیزارهای گیلان اجرا می شود که طی آن هشت میلیون و400 هزار عدد کارت حاوی زنبور تریکوگراما در28 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان نصب می شود.

وی با اعلام اینکه 35 درصد هزینه اجرای این طرح را کشاورز و بقیه را دولت پرداخت می کند، یاد آورشد: استفاده از زنبور تریکوگراما برای کنترل آفت ساقه خواربرنج سبب کاهش 60 تا 70 درصدی مصرف سموم شیمیایی می شود.

" زنبور تریکوگراما" حشره ریز و ظریفی است که حدود یک میلیمتر طول داشته و متعلق به خانواده ای از زنبورها تحت نام Trichogrammatidae است. این خانواده از زنبورها به طور کلی پارازیتوئید ( انگل ) تخم بویژه پروانه ها هستند.

در حال حاضر از این زنبورها در مناطق شمالی کشور در مبارزه با کرم ساقه خوار برنج ( آفت کلیدی محصول برنج ) استفاده می شود، از آفات دیگری که در سطح کشور از این زنبور ها در جهت کنترل آنها در سطوح نسبتا محدود تری استفاده می شود، می توان به کرم قوزه پنبه، کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، کرم گلوگاه انار و کرم سیب اشاره کرد.

نکته مهم در کاربرد زنبورهای تریکوگراما این است که آنها به شرایط نامساعد محیط در هنگام رهاسازی ( همانند بارندگی و دماهای بالا ) و سمپاشی و یا بادبردگی سم از مزارع مجاور بسیار حساس بوده و در چنین شرایطی از بین رفته و نمی توان از رهاسازی انتظار موفقیت داشت.