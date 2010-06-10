فعالیتهای خدماتی 61.8 درصد تولید ناخالص آذربایجان غربی را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، منوچهر خوفی عصر پنج شنبه ر گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون میانگین کشوری در این بخش 49 درصد است، افزود: این امر نشان دهنده اهمیت و توجه ویژه به بخش خدمات در آذربایجان ‌غربی است.

وی از فعالیت بیش از 66 هزار نوع کارگاه در بخش بازرگانی آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: در این کارگاه‌ها بیش از 93 هزار نفر مشغول بکار هستند.

رئیس مرکز جامع علمی- کابردی بازرگانی آذربایجان‌ غربی همچنین با اشاره به فعالیت 90 هزار واحد صنفی در سطح استان، اظهار داشت: سازمان بازرگانی باید به عنوان متولی و سیاستگذار بخش بازرگانی و واحدهای صنفی این واحدها را مدیریت صحیح و علمی کند.

خوفی با بیان اینکه سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با برنامه‌ریزی پنج ساله برنامه پنجم درصدد ساماندهی واحدهای صنفی و تنظیم شبکه‌های توزیع است، ادامه داد: متاسفانه هم اکنون بهره‌وری در واحدهای تولیدی پایین بوده و هزینه قیمت تمام شده کالا در حال افزایش که ارائه آگاهی و مدیریت صحیح سرمایه‌ها نقش بسزایی در کاهش بهای تمام شده می‌تواند ایفا کند.

وی با اشاره به فعالیت هفت بازارچه مشترک و 9 گمرک رسمی در بخش تجارت آذربایجان‌ غربی، خاطر نشان کرد: هم اکنون 18 هزار و 800 پیله ور در قالب 97 شرکت تعاونی پیله‌ وری در ارومیه فعالیت می کنند.

ایجاد هشت رشته جدید در مرکز آموزش علمی ـ کاربردی بازرگانی آذربایجان‌ غربی

مدیرگروه آموزشی مرکز آموزش علمی- کاربردی بازرگانی آذربایجان‌ غربی نیز در ادامه این نشست خبری از ایجاد هشت رشته تحصیلی جدید برای دوره های پودمان این مرکز خبر داد و گفت: سرپرستی تشکل‌های صنفی، خدمات مشاوره حقوقی صنوف، مدیریت کسب و کار، سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات، تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی، بهره‌وری در واحدهای صنفی، تبلیغات و بازاریابی و خدمات مالی در واحدهای صنفی از جمله رشته‌های است که این مرکز در ترم جدید اقدام به پذیرش دانشجو در دوره‌های پودمانی می‌کند.

سارا تدین با اشاره به اینکه این مرکز در حال حاضر در رشته‌های مدیریت بازرگانی، حسابداری مالیاتی و آمار نیروی انسانی با بیش از 120 نفر دانشجو در مقطع کاردانی در حال فعالیت است، اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی با توجه به نیازهای آموزشی مرتبط با بخش بازرگانی در قالب دوره‌های ترمی و پودمانی از جمله برنامه‌های مرکز در سالجاری است.