به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد جهانگیرزاده بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی افزود: تاخیر در زمان آغاز پروژه‌ها به نفع مردم نیست و در این زمینه از ابراز قانونی موجود استفاده می‌کنیم و پیگیر مشکلات مردم می‌شویم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی به حق مردم هستند و با توجه به اینکه ظرفیت‌های استانی، ظرفیت‌‌های کارشناسی و نیروهای استان بسیار بالاتر از این است انتظار بیشتری از مسئولان می‌رود.

جهانگیرزاده با اشاره به تاخیر و کندی روند اجرای طرح های عمرانی در ارومیه گفت: با توجه به انجام تملک، پروژه گلمان از سال 54 تاکنون راکد مانده بود که در چند ماه گذشته در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این پروژه 10 هزار خانوار صاحب مسکن می‌شوند، تصریح کرد: ساخت پروژه میدان امام خمینی (ره) از سال 65 در دست اقدام است.

این مقام مسئول افزود: پروژه میدان امام خمینی (ره) نیازمند تدبیر فوری است چرا که با این وضعیت پروژه مذکور تبدیل به پروژه‌ای صد ساله می‌شود.

جهانگیرزاده اضافه کرد: پروژه میدان امام خمینی (ره) پروژه ویژه‌ای است که در سال جاری مبالغ خوبی برای ادامه عملیات اجرایی این پروژه در نظر گرفته شده است که تا پایان سال 91 تمام می‌شود و نیاز به اعتبار ویژه دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بازگشایی امتداد خیابان امام خمینی (ره) که مقرر بود تا پایان خرداد ماه سال جاری بازگشایی شود که این تعهد عملیاتی نشده است.