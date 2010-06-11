180 درصد مردودی های پایه اول ابتدایی پیش دبستانی نخوانده اند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا رحیمی بعد از ظهر پنج شنبه در دومین جشنواره مدیران موفق و کارآمد دوره ابتدایی در محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) شهر زنجان با اشاره به اینکه از امسال برای نخستین بار شرایط ارتقاء تحصیلی معلمان دوره ابتدایی در کشور فراهم شده است، افزود: بالاترین آمار نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دیپلم شاغل در آموزش و پرورش مربوط به دوره ابتدایی است.
وی با بیان اینکه امسال 20 هزار مربی تربیت بدنی در آموزش و پرورش استخدام شده است، ادامه داد: امسال 11 هزار مربی تربیت بدنی در مدرسههای ابتدایی کشور استخدام میشوند.
رحیمی با تاکید بر اینکه امسال تحولات مهمی در دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایجاد میشود، افزود: با تغییر نگرشها، توجه خاصی به دوره ابتدایی شده است امسال تحولات چشمگیری در حوزههای مختلف آموزشی ابتدایی انجام میگیرد.
مدیرکل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پررش با اشاره به اینکه دوره ابتدایی و توجه به آن از ارکان اصلی آمورش و پروش به شمار میرود، افزود: در این ارتباط برنامههای مختلفی برای ارتقای سطح دوره ابتدایی در نظر گرفته شده است.
رحیمی با اشاره به اینکه بعد از گذشت سالهای متمادی دوره ابتدایی جایگاه واقعی خود را در کشور کسب کرده است، افزود: دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است و توجه خاص به این مقطع ضروری است.
مدیر کل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پررش افزایش سرانه دانش آموزان مقطع ابتدایی را از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده در مقطع ابتدایی اعلام کرد و افزود: با پیگیریهای انجام شده سرانه دانشآموزان ابتدایی در سال گذشته از سه هزار تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به اینکه برای نخستین بار اعتبارات تملک داراییهای اختصاص یافته به مقطع ابتدایی در مناطق محروم هزینه میشود، افزود: این اعتبارات به مدرسههای محروم مراکز استانها تخصیص مییابد.
وی با بیان اینکه تجهیز مدرسههای کشور از دیگر موضوعاتی است که در سال جاری پیگیری میشود افزود: اعتبارات ویژهای برای تجهیز مدرسههای کشور پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پررش با اشاره به اینکه 80 در صد مدیریتهای آموزشی مدرسههای کشور به مقطع ابتدایی واگذار شده است، اذعان داشت: این اقدام نشان دهنده تغییر نگرش به دوره ابتدایی است.
رحیمی با بیان اینکه برای نخستین بار به تربیت بدنی دانشآموزان مقطع ابتدایی بها داده میشود، گفت: شنا از جمله رشتههای مهم و مفرحی است که به دانشآموزان مقطع ابتدایی آموزش داده میشود.
مدیرکل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پررش با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح احداث چهار هزار سال ورزشی ضروری است افزود: اجرای دقیق این طرح میتواند نقش اساسی در پویایی و شادابی دانشآموزان داشته باشد.
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