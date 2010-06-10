مهمترین و نزدیکترین هنر به اسلام خوشنویسی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیدین آغداشلو بعد از ظهر پنج‌شنبه در اولین نشست فلسفه هنر در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صحبت‌ خود را با بررسی معنای هنر اسلامی آغاز کرد و اظهار داشت: هنر اسلامی عنوانی است که در بطن خود دارای ابهامات فراوانی است و در حال حاضر خیلی مشخص نیست که مراد کسانی که از آن نام می‌‌برند چیست.



وی ادامه داد: آیا هنر اسلامی همان هنری است که اسلام آورده و مختص این دین است؟ یا نه پیشنهادات اسلام است که هنر دیگر کشور‌ها به آن افزوده شده است؟ و یا نه مراد هر آن پدیده هنری است که در حهان اسلام شکل گرفته است.



آغداشلو اظهار داشت: آنچه که از کتاب‌ها و کاتالوگ‌ها بر می‌آید، این است که هر آنچه در طول تاریخ اسلام در سرزمین‌های تحت سلطه اسلام شکل گرفته است همان هنر اسلامی است.



وی افزود: هنری که چهارگوشه جهان را در بر گرفته و حتی هنوز هم تأثیرگذار است که به عنوان شاهد می‌توان به موزه‌ای که در مالزی با 40 هزار اثر در حال راه اندازی است اشاره کرد.



آغداشلو خاطر نشان کرد: باید به این مسئله توجه کرد که هنر اسلامی یک امر تاریخی نیست بلکه حیات دارد و حتی در جهان کنونی غرب نیز اثرگذار است.



وی در برسی توسعه هنر و هنرورزی از ابتدای اسلام تا کنون گفت: برای بررسی سیر توسعه هنر باید یک نگاه تاریخی را به کار بندیم و همه می‌دانند که اسلام در گستره جغرافیایی خود زمانی که رو به گسترش نهاد در واقع معنایی را توسعه داد که همان قرآن و حدیث است و بنا بر این وقتی آغاز تمدن اسلامی را مراد می کنیم باید از قرون ابتدایی شروع کنیم.



آغداشلو ابراز داشت: وقتی مسلمانان سمرقند را فتح کردند یکی از اتفاقات مهم تاریخ رخ داد و آنها با صنعت کاغذ سازی مواجه شدند و بابه کارگیری آن متون خود را گسترش دادند .



2 قرن اول دوره هویت یابی هنر اسلامی بود



وی در خصوص شخصیت و هویت هنر اسلامی در قرون ابتدایی تصریح کرد: در قرن 6 میلادی اسلام حرفی نو برای جهان دارد و به دنبال ابزارهای مختلفی برای انتقال آن می‌گردد و آرارم آرام در حال پیدا کردن آنها است.



این استاد نقاشی و هنر افزود: ولی در این زمان شاهد هستیم که این زبان هنوز شکل مناسبی به خود نگرفته است و به طور مثال در کاخ های اموی اردن می‌بینیم که از نقاشی‌هایی استفاده می شود که با اخلاقیات اسلامی تضاد دارد.



وی ادامه داد: یا در بین النهرین و ایران ظروف طلایی را می بینیم در حالی که این ظروف در اسلام حرمت دارند.



این استاد هنر تصریح کرد: نمونه‌هایی از این قبیل نشان می‌دهد که چه طور این دین صنایع‏، ‌تکنیک‌ها، فن‌آوری‌ها و فرهنگ‌های مختلف را جذب می‌کند و نهایتا مطلوب خود را ایجاد می‌نماید.



آغداشلو خاطر نشان کرد: بیان این که بعد از 200 سال اول که دوره عدم استقرار و هویت یابی است شاهد هستیم که هنر و هنرمند در فرهنگ اسلامی برای خود هویت و چهارچوب پیدا می‌کند.



وی در رابطه با این هویت فکری اظهار داشت: البته این چهارچوب به هیچ وجه سلبی نیست و اتفاقا با کمی اغماض و همدلی نسبت به هنر مندان تعیین شده است ولی تا جایی که به اصول ضربه نخورد.



خوشنویسی در قبل از اسلام سابقه نداشته است



آغداشلو در خصوص خوشنویسی گفت: پیش از اسلام خوشنویسی چه به معنای خوش نوشتن و چه به معنای کلام خوش نوشتن وجود نداشته است و بعد از اسلام است که هر دو این معانی رشد پیدا می‌کند.



وی با بیان این که اولین سفیر اجرایی و دیداری اسلام همین هنر است اظهار داشت: اگر به این مسئله معتنقد باشیم باید اعلام کنیم که مهمترین و نزدیکترین هنر به اسلام خوشنویسی است.



وی در خصوص تمایز اصلی خوشنویسی در هنر اسلامی با دیگر نقاط دنیا را در همه جا به کار بردن خوشنویسی در هنر اسلامی دانست و تصریح کرد: در هنر اسلامی خوشنویسی را در همه جا از ته ظروف غذا تا روی دیوار مساجد می‌بینیم که در دیگر کشور‌ها اینطور نیست.



آغداشلو ادامه داد: در سمرقند ظروفی یافت شد که در انتهای تمامی آنها جملاتی به پند در مورد غذا خوردن و دیگر امور نوشته شده بود که این نشان دهنده ذات تعلیمی هنر اسلامی است.



معماری معرف جهان اسلام است



وی پیرامون معماری نیز گفت: معماری به عنوان اجرایی و عملی ترین بخش هنر اسلامی معرف جهان اسلام در جهان است که در هر جایی منطبق با آن منطقه ایجاد شده است.



آغداشلو اظهار داشت: مساجد مستطیلی دوره صدر اسلام با گسترش این دین و استفاده از فن شناسی‌های دیگر نقاط و تلفیق آن با داشته‌های خود آرام آرام به مساجدی همچون مسجد جامعه اصفهان و الحمرا اسپانیا تبدیل شد و این خود نسان دهنده ظرفیت های بالای این فرهنگ است.

