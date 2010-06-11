نتایج اولیه آزمون دستیاری داروسازی منتشر شد / اعلام زمان آزمون شفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون شفاهی 8 صبح روز 26 خرداد در محل مرکز سنجش آموزش پزشکی واقع در ساختمان نصر 5 وزارت بهداشت در شهرک غرب برگزار می شود و داوطلبان باید اصل مدارکی از جمله نشان دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی، سهمیه انتخابی و گواهی زبان انگلیسی را به همراه داشته باشند.

130 نفر در مرحله اول این آزمون پذیرفته شده اند که باید در مرحله بعدی نیز 30 درصد نمره را کسب کنند.

این دوره از آزمون روز 6 خرداد با رقابت 620 داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی ایران و در رشته های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، داروسازی هسته‌ای، نانوفناوری دارویی و زیست مواد دارویی برگزار شد.