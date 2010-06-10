عشایر خوی سالانه دو هزارتن محصولات دامی تولید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، ابراهیم مزرعه لی عصر پنجشنبه در همایش مشترک سران عشایر و مسئولان شهرستان خوی افزود: عشایر این شهرستان سالانه با تولید بیش از دو هزار و وی عشایر را همیشه بیداران و دلاوران مرزهای ایران اسلامی دانست و بیان داشت: عشایر با آگاهی کامل و پیروی از ولایت فقیه همواره توطئه های دشمن را در مرزها خنثی کرده اند.

مهدیزاده سرپرست امور عشایری شهرستان خوی هم در این همایش گفت: عشایر این شهرستان از 26 خردادماه با 300هزار راس گوسفند، 22 هزار راس بز و هشت هزار راس گاو به 80 منطقه ییلاقی این شهرستان کوچ خواهند کرد.

وی مجموع مساحت ییلاقات شهرستان خوی را 36 هزار هکتار و خانوارهای عشایری این شهرستان را دو هزار و 755 خانوار اعلام کرد.

در این همایش تعدادی از سران عشایر مسائل و مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

دو میلیارد ریال برای طرح های عمرانی عشایر ماکو هزینه می شود

سرپرست فرمانداری ماکو گفت: امسال برای اجرای طرحهای عمرانی در مناطق عشایری شهرستان ماکو 2 میلیاردریال هزینه می شود.

حمید احمدیان عصر پنجشنبه در جمع مردم روستای عشایری آداغان بیان داشت: این طرحها شامل آب رسانی به مناطق ییلاقی و عشایرنشین، احداث آبشخورهای دامی و احداث کانال انتقال آب کشاورزی است که در مناطق عشایرنشین اجرا خواهند شد.

وی آموزش و ترویج در مناطق عشایری را از دیگر برنامه هادر این مناطق بیان و اضافه کرد: برای بالا بردن دانش عشایر در زمینه های دامی، کشاورزی و مراتع ، آموزشهای لازم به عشایر کوچنده ارائه خواهد شد.

در این مراسم تنی چند از روستائیان نبود مدرسه راهنمایی در این روستا، کمبود آب شرب، نبود مرکز بهداشت و کمبود مراتع و زمین برای احداث مسکن روستایی را از مشکلات عمده این روستا بیان کردند و خواستار مساعدت مسئولان شدند.