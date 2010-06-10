به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام نجف لک⁯زایی بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه اختتامیه نشست مشترک اعضای هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای فرصت⁯های مطالعاتی و تلفیق آن با آموزش یکی از زبان⁯های زنده دنیا بر آموزش مهارت بهره⁯گیری از تکنولوژی آموزشی، ارائه دوره⁯های آموزشی اساتید به صورت بسته⁯های آموزشی، حمایت از اساتید دارای پایگاه اطلاع⁯رسانی، ارائه کارگاه مهارت نگارش و دیگر مهارت⁯هایی لازم برای هیئت علمی در سطح بین⁯الملل تأکید کرد و راه⁯اندازی انجمن⁯های علمی دفتر تبلیغات اسلامی برای ارتقای سطح علمی در حوزه های مشترک آموزشی و پژوهشی این مرکز حوزوی را ضروری دانست.



وی با اشاره به نقش اعضای هیئت علمی در فعالیت⁯های آموزشی و پژوهشی، خواستار مشخص شدن تعریفی از ملاک پژوهش کیفی و هدایت پژوهش از حالت کمیت گرایی به سمت کیفیت گرایی شد و افزود: دفتر تبلیغات اسلامی به جذب اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی کیفی اهتمام ورزد.



لک⁯زایی خاطرنشان کرد: همکاری بین آموزش و پژوهش در پروژه⁯ها باید به شکلی متقابل صورت گیرد و برای ارتقای اعضای هیئت علمی ارتباط با حوزه به لحاظ تدریس اساتید در حوزه و تحصیل اعضا به شکل نظام⁯مند جدی گرفته شود.



وی همچنین با تأکید بر جدی گرفتن نیازسنجی در حوزه پژوهش و آموزش تصریح کرد: اعضای هیئت علمی پشتیبانی فکری تصمیم⁯گیری دفتر تبلیغات اسلامی هستند که تقویت روند فعلی، حضور جدی⁯تر اعضای هیئت علمی در شوراها، حضور اثرگذار آنان در عرصه تبلیغ و ترویج و فعال⁯تر شدن اتاق فکر با محوریت اعضای هیئت علمی ضروری است.



رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در ادامه خواستار راه⁯اندازی دوره دکترا برای اعضای هیئت علمی، تعریف دوره⁯های کوتاه مدت مورد نیاز توسط پژوهشکده⁯ها و اجرا توسط معاونت آموزش، توجه به استمرار تحصیلات حوزوی اعضای هیئت علمی، استقبال از تک درس⁯های حوزوی ویژه برای اعضای هیئت علمی از طریق آئین نامه⁯ها شد.

