به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام نجف لکزایی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه اختتامیه نشست مشترک اعضای هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای فرصتهای مطالعاتی و تلفیق آن با آموزش یکی از زبانهای زنده دنیا بر آموزش مهارت بهرهگیری از تکنولوژی آموزشی، ارائه دورههای آموزشی اساتید به صورت بستههای آموزشی، حمایت از اساتید دارای پایگاه اطلاعرسانی، ارائه کارگاه مهارت نگارش و دیگر مهارتهایی لازم برای هیئت علمی در سطح بینالملل تأکید کرد و راهاندازی انجمنهای علمی دفتر تبلیغات اسلامی برای ارتقای سطح علمی در حوزه های مشترک آموزشی و پژوهشی این مرکز حوزوی را ضروری دانست.
وی با اشاره به نقش اعضای هیئت علمی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، خواستار مشخص شدن تعریفی از ملاک پژوهش کیفی و هدایت پژوهش از حالت کمیت گرایی به سمت کیفیت گرایی شد و افزود: دفتر تبلیغات اسلامی به جذب اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی کیفی اهتمام ورزد.
لکزایی خاطرنشان کرد: همکاری بین آموزش و پژوهش در پروژهها باید به شکلی متقابل صورت گیرد و برای ارتقای اعضای هیئت علمی ارتباط با حوزه به لحاظ تدریس اساتید در حوزه و تحصیل اعضا به شکل نظاممند جدی گرفته شود.
وی همچنین با تأکید بر جدی گرفتن نیازسنجی در حوزه پژوهش و آموزش تصریح کرد: اعضای هیئت علمی پشتیبانی فکری تصمیمگیری دفتر تبلیغات اسلامی هستند که تقویت روند فعلی، حضور جدیتر اعضای هیئت علمی در شوراها، حضور اثرگذار آنان در عرصه تبلیغ و ترویج و فعالتر شدن اتاق فکر با محوریت اعضای هیئت علمی ضروری است.
رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در ادامه خواستار راهاندازی دوره دکترا برای اعضای هیئت علمی، تعریف دورههای کوتاه مدت مورد نیاز توسط پژوهشکدهها و اجرا توسط معاونت آموزش، توجه به استمرار تحصیلات حوزوی اعضای هیئت علمی، استقبال از تک درسهای حوزوی ویژه برای اعضای هیئت علمی از طریق آئین نامهها شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی گفت: راهاندازی انجمنهای علمی دفتر تبلیغات اسلامی برای ارتقای سطح علمی حوزههای مشترک آموزشی و پژوهشی این مرکز حوزوی ضروری است.
