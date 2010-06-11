مردان نمکی بالاخره صاحب محفظه های استاندارد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در حالی پاسخگوی سئوالات خبرنگاران در محل کاروانسرای حاج داداش بود که خبرنگاران حاضر سئوالات متعددی در بخشهای مختلف داشتند که الهی با تعامل پاسخگوی سئوالات آنان بود و واقعیتهایی را روشن ساخت که بیان آن باید در گذشته صورت می گرفت.
امیر الهی افزود: در حال حاضر مردان نمکی در محفظه های مخصوص و در شرایط کاملا استاندارد در موزه عمارت ذوالفقاری نگهداری می شود و به جرات می توان گفت مردان نمکی زنجان از مرد نمکی دیگر که در موزه ملی نگهداری می شوند در شرایط بهتری قرار دارند.
وی ادامه داد: سه محفظه برای نگهداری مردان نمکی کشف شده در معدن چهره آباد اختصاص یافته که برای هر کدام 25 میلیون تومان هزینه شده است، همچنین محفظه های استاندارد نیز برای لوزام جانبی کشف شده از مردان نمکی اختصاص یافته است که ماهیانه توسط کارشناسان متخصص این بخش کنترل می شود که بنا به گفته این کارشناسان وضعیت نگهداری از استاندارد بالای خوبی برخوردار است.
الهی همچنین از شناسایی یک هزار و 200 اثر تاریخی در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد 67 اثر به ثبت رسیده است همچنین عزاداری حسینیه اعظم زنجان به عنوان میراث معنوی ثبت شده و موسیقی "عاشیقلر" نیز به عنوان میراث معنوی ثبت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همچنین در ادامه از مطالعه سه محور در راستای جذب گردشگر و افزایش مدت حضور مسافران و گردشگران در استان زنجان خبرداد و گفت: بهرهبرداری از این محورها میتواند در اشتغالزایی و توزیع عادلانه درآمدهای اقتصاد موثر باشد.
الهی محور زنجان ـ سلطانیه به غار کتلهخور و علیصدر، محور مسیر سلطانیه به تختسلیمان و محور طبیعتگردی زنجان ـ تهم ـ چورزق و ماسوله را از مهمترین محورهای گردشگری استان زنجان عنوان کرد و افزود: کوتاه بودن مدت گردشگری با توجه به جاذبههای گردشگری، تاریخی و طبیعی استان از جمله نقاط ضعف استان است و با توجه اینکه استان زنجان در جاده ترانزیت قرار دارد روزانه 60 هزار نفر از آن تردد میکنند که میتوان از این ظرفیت بزرگ برای توسعه گردشگری در استان استفاده کر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: 22 منطقه گردشگری در استان از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بود که این طرحها مطالعه و امکانسنجی شده و 18 منطقه نیز که توجیه اقتصادی و سرمایهگذاری داشت، شناسایی شده است.
الهی توجیه مسئولان آژانسهای مسافرتی و تشکیل انجمن تور گردشگری زنجان را از دیگر برنامههای انجام شده در راستای افزایش صنعت گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: سعی داریم بحث تور یکروزه گردشگری استان را تقویت کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان این سازمان را یک سازمان سیاستگذار و برنامهریز معرفی کرد و افزود: سازمان میراث فرهنگی متولی اجرای طرحهای سرمایهگذاری نیست، بلکه طرحهای سرمایهگذاری را شناسایی، مطالعه کرده و سرمایهگذار را برای اجرای پروژهها جذب و اجرای طرح را پیگیری میکند.
الهی در ادامه با اشاره به برگزاری مرتب جلسات کارگروه گردشگری ادامه داد: طی سال گذشته در جلسات کارگروه گردشگری برگزار شده 105 طرح مصوب شده است که 50 طرح مربوط به سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به اینکه 50 طرح سرمایهگذاری مطالعه شده و هماکنون در حال اخذ مجوز و یا برای گرفتن تسهیلات به بانکها معرفی شده، افزود: این تعداد طرح در یک هزار هکتار و با سرمایهگذاری 156 میلیارد و 990 میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده و زمینه اشتغال را برای 15 هزار نفر فراهم میآورد.
الهی توجیه مسئولان آژانسهای مسافرتی و تشکیل انجمن تور گردشگری زنجان را از دیگر برنامههای انجام شده در راستای افزایش صنعت گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: سعی داریم بحث تور یکروزه گردشگری استان را تقویت کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان این سازمان را یک سازمان سیاستگذار و برنامهریز معرفی کرد و افزود: سازمان میراث فرهنگی متولی اجرای طرحهای سرمایهگذاری نیست، بلکه طرحهای سرمایهگذاری را شناسایی، مطالعه کرده و سرمایهگذار را برای اجرای پروژهها جذب و اجرای طرح را پیگیری میکند.
دخالت های غیرکارشناسانه دست و پای ما را بسته است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: دخالتهای غیرکارشناسانه در رابطه با مسائل مرتبط با میراث فرهنگی، دست و پای ما را بسته است.
الهی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد تخریب اثری بوده ایم بدون اینکه نظری از کارشناسان امر پرسیده شده باشد، افزود: گاها پس از تخریب یک بنا، از ما نظرخواهی می کنند و در نهایت ادعا می شود که میراث فرهنگی طرحها را خوابانده است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه اداره کل میراث فرهنگی، متولی گری نیست، افزود: این دستگاه موظف به سیاست گذاری و برنامه ریزی در مباحث مختلف گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است.
الهی با اشاره به تخریب و بازسازی امامزاده یعقوب (ع) گفت: این بنای تاریخی که 400 سال عمر دارد متاسفانه در سالهای اخیر تخریب و بنایی جدید که اثری از تاریخ در آن به جای نمانده است، ساخته شده و وقتی که هیچگونه توجیه میراث فرهنگی ندارد سازمان را وسط میکشند.
الهی همچنین با اشاره به ساخت مسجد و مصلی در بقعه قیدار نبی(ع) افزود: متاسفانه زمانی که طرح گرفته میشود از میراث استان نظرخواهی نمیکنند و وقتی که توجیهی از نظر تاریخی بودن نمیماند و بنا تخریب شده سازمان میراث فرهنگی باید پاسخگو باشد.
وی در ادامه به وضعیت حال حاضر بنای کاروانسرای شاه عباسی نیک پی و همچنین برنامه های آینده در برای حفظ و احیاء کاروانسرای نیکپی افزود: با توجه به اینکه نیکپی به عنوان یک منطقه گردشگری مطرح شده است ما سعی داریم کار بازسازی و احیای این بنای تاریخی را همانند کاروانسرای سنگی زنجان به بخش خصوصی واگذار کنیم.
الهی در خصوص انتقادات برخی افراد در خصوص عملکرد و دخالتهای بیجای برخی افراد نیز گفت: برخی از افراد بدون مشورت و طرح مسائل وارد بازسازی مناطق تاریخی میشوند و وقتی به مشکل برمیخورند و طرح میخوابد پای میراث را وسط میکشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با تاکید بر اینکه اگر همراهی و همکاری مسئولان در زمینه سرمایهگذاری و گردشگری باشد طرحها و پروژهها به راحتی و با سرعت اجرایی میشوند، تصریح کرد: باید مسئولان دیدگاه ویژهای در بحث گردشگری داشته باشند تا برنامهها آنطور که باید پیش برود.
الهی با بیان اینکه برخی یا از وظایف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر ندارند یا مغرضانه با این سازمان برخورد می کنند، افزود: باید منافع شخصی، اداری و ارگانها به منافع عمومی ترجیح داده شود تا اینکه ما در این بخش به نتیجه برسیم.
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه فعالیتی سازمان میراث فرهنگی دارای گستردگی و فرآیندهای زیادی است، افزود: کمبود اعتبارات گردشگری از جمله مشکلات این سازمان است که علیرغم حجم گسترده فعالیتها اعتبارت بخش گردشگری سازمان امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.
الهی در ادامه تحقق 100در صدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری در بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی استان زنجان در دور اول هفت مصوبه داشت که به طور 100درصد اجرایی شدند، در دور دوم نیز 10 مصوبه داشتیم که در حال حاضر 90 درصد پیشرفت دارند.
وی همچنین از پیش بینی ارائه 19 طرح برای دور سوم سفر ریاست جمهوری در استان زنجان خبرداد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان وجود برخی کارشکنیها و عدم همکاری سایر ارگانها را عامل مهم در ایجاد مانع در مسیر ایجاد طرحهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد و افزود: در بخش سرمایهگذاری و توسعه گردشگری باید همه ارگانها و دستگاههای مرتبط دست به دست هم دهند تا این بخش موفق باشد.
الهی با اشاره به اینکه مسئولان در جلسات و سخنرانیهای مختلف توسعه گردشگری را پراهمیت اعلام میکنند، افزود: با وجود اینکه مسئولان با اهمیت این موضوع آشنا هستند ولی در روند کارهای سرمایهگذاری این بخش مساعدت و همکاری لازم را ندارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با گله مندی از برخی ناهماهنگی های موجود در بخش گردشگری تاکید کرد: همه مسئولان باید به این مقوله فرابخشی نگاه کنند و همگام با میراث فرهنگی عمل نمایند.
الهی افزود: شناسایی مناطق، انجام مطالعات، فراخوان، جذب سرمایهگذار و پیگیری اجرای طرح از وظایف سازمان میراث فرهنگی است و باید دستگاههای مرتبط با این بخش همکاری و مساعدتهای لازم را در تسریع سرمایهگذاریها داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه طبق تاکیدات استاندار باید استعلامات طی 10 روز پاسخ داده شوند، افزود: در برخی از موارد وقتی سرمایهگذار جذب شد، اعلام نتیجه استعلام توسط دستگاهها تا دو ماه طول میکشد که همین امر پشیمان شدن سرمایهگذار را در پی دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همکاری ارگانهای مختلف را در این زمینه خواستار شد و ادامه داد: چرا مسئولان وقتی طرح در جلسات مختلف مطرح میشود اشکالات یا کمبودهای آن را اعلام نمیکنند و طرح مصوب میشود.
الهی افزود: وقتی طرح مصوب مطالعه و سرمایهگذار جذب میشود، مسئولان با بیان اشکلات طرح مانع اجرای آن میشوند.
وی همچنین در خصوص شهرک صنایع دستی گفت: سرمایهگذار طرح پس از پیگیریهای انجام شده پای کار آمد ولی امروز سرمایهگذار در گرفتن مجوز با مشکل روبرو شده است.
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