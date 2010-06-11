تغییر در دو سهمیه آزمون دستیاری دندانپزشکی/ برگزاری آزمون در مرداد

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاههای علوم پزشکی در این دوره ظرفیت مازاد اعلام نکرده اند و همین امر باعث شده است که در دوره بیست و چهارم پذیرش دستیار دندانپزشکی امکان پذیرش دانشجو در سهمیه استعدادهای درخشان و کادر ثابت نیروهای مسلح وجود نداشته باشد.

وی اضافه کرد: افرادی که واجد شرایط این سهمیه ها هستند در سهمیه آزاد سنجیده می شوند.

فاضل یادآور شد: بیست و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در رشته های دندانپزشکی روز 14 مرداد ماه 89 در 10 دانشگاه علوم پزشکی و 9 رشته تخصصی برگزار می‌شود و تا کنون بیش از یک هزار و 900 نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: پیش از این نیز در راهنمای ثبت نام در آزمون اعلام شده بود که سهمیه استعداد درخشان و نیروهای مسلح در صورت اعلام ظرفیت از سوی دانشگاهها است که این امر در این دوره تحقق نیافته است و در این راستا اطلاع رسانی انجام شد که داوطلبان بتوانند خود را برای آزمون و رقابت با سایر افراد آماده کنند.