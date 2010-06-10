به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمود رضا جمشیدی بعد از ظهر پنج‌شنبه در مراسم معرفی مسئول جدید دفتر فناوری اطلاعات حوزه‌های خواهران در سخنانی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه حوزه‌های علمیه خواهران تکنولوژی را در راستای احیای دین به خدمت گرفته است، اظهار داشت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند باید از ابزار اینترنت برای رساندن پیام دین و اسلام بهره ببریم.



قائم‌مقام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه حوزه‌های علمیه خواهران با کمترین امکانات بیشترین دستاوردها را در عرصه فناوری اطلاعات به دست آورده است، اضافه کرد: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در میان نهادهای حوزوی نخستین مرکزی است که سیستم اتوماسیون اداری را به درستی مورد استفاده قرار داده است.



وی راه‌اندازی شبکه اتوماسیون را حاصل صدها سفر و صرف کردن هزاران ساعت کار کارشناسی دانست و اضافه کرد: حاصل این سفرها و تلاش‌ها در احیای فرهنگ ناب محمدی(ص) به کار گرفته می‌شود.



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به لزوم محاسبه نفس توسط افراد در تشکیلات مختلف فردی، اجتماعی و شغلی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا در کارها اخلاص خود را افزایش دهیم که در آن صورت در کارها موفق بوده‌ایم.



وی به دست آوردن بیشترین نتیجه از کمترین امکانات را از شاخصه‌های اخلاص در عمل دانست و افزود: البته باید لوازم انجام کار فراهم شود، اما این گونه نیست که بدون لوازم نتوان هیچ کاری انجام داد.



قائم‌مقام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران همچنین از زحمات حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی مسئول پیشین دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و مهندس مجتبی جعفری جانشین وی تقدیر و برای مهندس علی طائی‌زاده مسئول جدید دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران آرزوی موفقیت کرد.