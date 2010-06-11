استقبال دانشگاه آزادیها از عدم اختلاط دانشجویان/ تاکید بر پوشش مناسب در دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد برگزار شد و در این جلسه بر تقویت هرچه بیشتر موضوع عفاف و حجاب و اهتمام مضاعف به موضوع پوشش مناسب در محیط های دانشگاهی و ضرورت برخورد مناسب و اعمال ظرافت های لازم در گسترش فرهنگ حجاب تاکید شد و مدیران این حوزه خواستار حرکتی فراگیر در مناطق مختلف دانشگاه جهت زدودن ناهنجاری ها و تقویت هنجارهای موجود در امر عفاف و حجاب شدند.

در این جلسه همچنین عنوان شد در بسیاری از واحدهای دانشگاهی موضوع عفاف و حجاب به عنوان جلسات هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی قرار گرفته و در آن راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و دانشگاه در دست بررسی مجدد است از سویی برخی واحدهای دانشگاهی منطقه 4 دانشگاه از حالت مختلط خارج شده اند که دانشجویان و خانواده های آنان از این امر استقبال مناسبی کرده اند.

مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد بر رعایت حجاب از سوی کارکنان دانشگاه به عنوان یکی از گام های اساسی تاکید کرده و افزودند: آشنایی دانشگاهیان با فلسفه حجاب و پیشینه آن در قالب نشست های تخصصی و برنامه های علمی از محورهای ضروری گسترش حجاب است.

اعضای حاضر در جلسه شورای مدیران فرهنگی در ادامه با اشاره به فعالیت های متعدد دانشگاه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و برپایی همایش هایی از جمله اجلاس سراسری شهروند مسئول عنوان کردند: گسترش فرهنگ پوشش مناسب در جامعه و دانشگاه نیازمند آگاهی عمیق یکایک افراد جامعه است و این مسئولیت دانشگاه را به عنوان مرکز تولید فکر و اندیشه سنگین تر از پیش می کند.

در ادامه این جلسه تاکید شد معاونت فرهنگی دانشگاه ضمن تاکید بر رعایت و اجرای طرح عفاف و حجاب بر حفظ حریم فرهنگی و علم و دانش تاکید بسیار دارد و معتقد است هدایت دانشگاهیان باید بر اساس حفظ کرامت آنان صورت پذیرد.

در این جلسه دو پژوهشکده قرآن و عترت و مطالعات میان فرهنگی مکلف به اجرای برنامه های علمی و پژوهشی و نیز برپایی نمایشگاه های مختلف با موضوع عفاف و حجاب شدند.