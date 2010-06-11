به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در حاشیه همایش روز ملی اقتصاد ایران در شانگهای چین گفت: تحریمها علیه ایران، آمریکا و دیگر تحریم کنندگان را به هدف اصلی شان یعنی تسلیم کردن ایران نخواهد رساند.
وزیر بازرگانی افزود: تحریمها ممکن است کار تجارت را کمی پیچیده کند؛ اما در حدی نیستند که آن را غیرممکن سازند.
وی تصریح کرد: امور مربوط به کشتیرانی، حمل و نقل و گشایش اعتبار حتی با وجود تحریمها مثل گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر بازرگانی اظهار داشت: در همایش روز ملی اقتصاد ایران در شانگهای، همه تجار خارجی تاکید داشتند که راه تجارت باید باز باشد. از این رو به نظر می رسد تحریم حتی اگر به لحاظ سیاسی کار را برای خود تحریمکنندگان پیچیدهتر کند؛ در بخش تجاری خدشهای بر روابط بازرگانی ایران وارد نمی سازد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد همواره مسیر دیگری به جز راههای سیاسی را طی میکند و امریکا و دیگر تحریمکنندگان موفق نخواهند شد همگان را در این زمینه، با خود همراه کنند. در عین حال پیشنهاد ما به داعیه داران تحریم این است که درباره این مساله بیشتر فکر کنند و راه حل منطقی دیگری را در پیش بگیرند.
غضنفری در ادامه با تاکید بر علاقه فراوان بازرگانان ایرانی به سرمایهگذاری مشترک با چین گفت: توان فنی بالا و وجود منابع اولیه مناسب در ایران، شرایطی را فراهم می آورد که در آن، ما فقط به فکر واردات کالا از چین نباشیم؛ بلکه به سمت سرمایه گذاریهای مشترک با این کشور حرکت کنیم.
وی همچنین در خصوص سالن جمهوری اسلامی ایران در اکسپو شانگهای گفت: سالن ایران هم از نظر طراحی ظاهر و هم اشیایی که در آن به نمایش گذاشته شده است، آمیزهای از فرهنگ و تمدن گذشته و فعلی ما بوده و برای بازدیدکنندگان از جذابیت بالایی برخوردار است.
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