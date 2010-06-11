انتقاد لاریجانی از وضعیت کشاورزی و دامپروری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی غروب پنجشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی که در قم برگزار شد با تأکید بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید در برنامه پنج ساله مسئولیتی را بر عهده گیرد که در این زمینه گامهای موثرتری برداشته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واردات بیرویه برخی کالاهای اساسی، این اقدام را نوعی ضربهزدن به تولیدات کشور دانست و گفت: گاهی واردات بیرویه در امور به تولیدکنندگان ما لطمه میزند. برای مثال واردات برنج در حجم بیشتری از نیاز کشور به کشاورزان لطمه میزند و یا در زمینه شیر و لبنیات که کشور ما خودکفاست چرا شیر خشک وارد کشور میشود؟
وی ادامه داد: من این موضوع را پیگیری کردم و وزارت جهاد کشاورزی باید این قدرت را داشته باشد که جلوی این کار را بگیرد چراکه تولیدکنندگان سرمایه کشور هستند و باید از آنها حمایت شود.
دولت خودکفایی در محصولات استراتژیک را جدی بگیرد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید خودکفایی در محصولات استراتژیک را کاملا جدی بگیرد اظهار داشت: دولت در برنامه پنج ساله باید ابزارهای لازم برای این کار و جلوگیری از واردات بیرویه را در دستور کار خود قرار دهد و ما هم آمادگی داریم این مسئله را سامان بخشیم.
وی با تأکید بر حفظ زمین و خاک گفت: با تغییراتی که در منطقه به وجود آمد اگر سرمایهگذاری لازم را در زمینه آب و خاک انجام ندهیم با مشکل مواجه میشویم و باید با ایجاد ظرفیتسازی جدید در این بخشها، شرایطی را برای تولید محصولات استراتژیک فراهم کنیم.
لاریجانی استفاده از تکنولوژیهای نوین را راهکار مناسبی برای ارتقای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: اگر این این تکنولوژیها به عنوان مثال در بخش کشاورزی استفاده نکنیم هم ماهیت کشاورزی سودده نمیشود و هم مزیت افزایش محصولات را نخواهیم داشت.
عقبافتادگی برای ورود سرمایه به بخش کشاورزی و دامپروری
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه از عقبافتادگی دولت برای ورود سرمایه در بخش کشاورزی و دامپروری انتقاد کرد و افزود: در برنامه چهارم قرار بود 10 درصد صندوق ارزی را برای بخش کشاورزی و دامپروری اختصاص دهیم. بر اساس ارزیابی که به من دادند زیر یک درصد محقق شده است و این یعنی عقبافتادگی.
لاریجانی ادامه داد: وقتی 10 درصد برای این بخش درنظر گرفته شد با این نیت بود که سرمایه جدیدی وارد این بخش شود. در برنامه پنج ساله باید طرحهایی تهیه شود که بتواند از این صندوق که برای بخش خصوصی اختصاص داده ظرفیتی برای بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد شود.
وی به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد که سهم بخش کشاورزی و دامپروری را از برنامه پنج ساله از ابتدا مشخص کنند چراکه صنایع رکنی در توسعه کشور است و به طور طبیعی ذهنها را به خود متوجه میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش کشاورزی و دامپروری باید صیانت شود تصریح کرد: بسیاری از کشورها به این بخش یارانه میدهند تا تولیدکنندگان به فعالیت خود ادامه دهند. ما هم باید این کار را انجام دهیم. البته بخشی از یارانه همین است که سهمی از صندوق ارزی به افرادی که میخواهند در این بخش سرمایهگذاری کنند اختصاص داده شود.
چرا دام زنده وارد کشور میکنید؟
رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از سرمایهگذاریهای انجام شده برای بهبود وضعیت دامپروری در سالهای گذشته، اظهار داشت: در برنامه پنجم باید اشکالات گذشته رفع شود، یعنی در الگوی کشت برنامه مدونی داشته باشیم و کشاورزان تکلیفشان را بدانند و آینده آنها قابل پیش بینی باشد.
وی با انتقاد از وارد کردن دامهای زنده به کشور تصریح کرد: دامپروری در کشور رشد خوبی داشته است و نباید بگذاریم برخی پدیدههای عجولانه در این زمینه به وجود آید. نمیدانم چرا دام زنده وارد کشور میشود و بعد مشکل تب برفکی گسترش یابد. با این وضعیت چطور دامدار ما تولید کند.
لاریجانی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه مدعی شود و ما هم از این وزرات حمایت میکنیم چراکه از نظر ما متولی امر کشاورزی و دامپروری، وزارت کشاورزی است که اگر به قدرت نیاز دارد در مصوبه اخیر مجلس این قدرت داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه وسط میدان باشد و از کشاورزان و دامپروران صیانت کند. من با برخی از این تولیدکنندگان جلسه داشتم، انسان وقتی حرفهایشان را گوش میدهد دلش میسوزد.
لاریجانی افزود: نباید با ورود عجولانه به بخش کشاورزی و دامپروری، به تولیدات صدمه زد.
مأموریت مهم جهاد کشاورزی
رئیس مجلس شورای اسلامی به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت خودکفایی در محصولات استراتژیک اشاره کرد و یادآور شد: گاهی برخی در این مورد اشتباه میکردند و من در مذاکرهای با آنها میگفتم که مثلا با کاشتن درخت پسته به نوعی تولید ثروت زیاد میشود اما باید همه شرایط کشور را در نظر بگیریم و حتما باید در محصولات استراتژیک خودکفا شویم.
وی مسئله امنیت غذایی را مهم برشمرد و افزود: با توجه به اینکه بسیاری از محصولات غذایی باید در داخل کشور تأمین شود باید توجه داشته باشیم که غذای سالم به مردم ارائه کنیم.
لاریجانی تصریح کرد: گاهی حرف و حدیثهایی که به وجود میآید در کشور نا آرامی ایجاد میکند از این رو مواد غذایی باید مطابق با استانداردها ارائه شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که اکنون در ایران وجود دارد باید استانداردهای غذایی را کاملا رعایت کنیم چون گام بعدی وزارت کشاورزی صادرات است و کشورهای منطقه چون با ما همفرهنگ هستند تمایل دارند محصولات مورد نیاز خودشان را از ایران تامین کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه ما بر روی مواد غذایی به نحوی کار کنیم که غذای سالم با استانداردهای دقیق و تنوعی که مردم حق انتخاب داشته باشند، ماموریت مهمی است که در برنامه پنج ساله باید تعریف شود و بر اساس آن سرمایهگذاریهای لازم صورت گیرد.
وی با تأکید بر واگذاری امور به مردم تصریح کرد: برای این کار نیاز به سیستم نظارتی مستمر است و کار کشاورزی و دامپروری باید به صورت مردمی انجام شود و وزارت جهاد کشاورزی نقش سیاستگذاری و حامی را ایفا کند.
لاریجانی گفت: هر چه کارها بیشتر توسط مردم انجام شود هم اقتصادیتر است و هم بهتر انجام میشود. اینکه مقام معظم رهبری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند برای تسهیل در همین امور بود. باور کنید این کار به نفع است و به عدالت نزدیکتر است.
حرکت جهاد سازندگی در جنگ مغفول مانده است
لاریجانی در ادامه خاطرنشان کرد: باید نخبگان و افرادی که السابقون السابقون هستند در وزارت جهاد کشاورزی جلوهگری کنند و بتوانند با تجربیات جهادی خود فضا را به سمتی بکشند که این نهاد پرتحرک باشد.
وی اضافه کرد: این نهاد کارهای بزرگی را با خودباوری دنبال میکردند که نهادهای متعارف دیگر این ریسکهای بزرگ را انجام نمیدادند و البته بعد از 30 سال از انقلاب اسلامی روشهای انقلابی در همه نهادها حلول کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حرکت جهاد در جنگ مغفول مانده و یا کم دیده شده، گفت: این نهاد برای آبادانی روستاها ایجاد شده بود ولی به محض اینکه جنگ عراق علیه ایران شروع شد این نهاد بخشی از توانش را مصروف جنگ کرد و این نشان میدهد نهادهایی که برحسب کاری مأموریت پیدا میکنند فقط بر روی مأموریتهایی که بر روی کاغذ نوشته شده بسنده نمیکنند.
وی گفت: بسیاری از فعالیتهایی که جهادگران انجام میدادند به طور طبیعی جزو وظایف اولیه جهاد نبود ولی عنصر جهادی آنها باعث شد در پدیدههای زیادی موفق باشند.
نیاز به خودباوری داریم
لاریجانی با تأکید بر اینکه مواجهه با کارهای بزرگ نباید ما را پس بزند، تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی احتیاج به خودباوری دارد چون در مقابل ما صفآراییهایی هست که باید بر روی این ویژگیهای بارز متمرکز شویم.
وی اضافه کرد: باید از گذشته خودمان بهره بگیریم و در فاصله زمانی پنج ساله گامهایی برداریم که بتواند پشتوانه خوبی برای پایداری نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی وزارت جهاد کشاورزی را یکی از وزارتخانههای استراتژیک نظام قلمداد کرد و اظهار داشت: وضعیت کشور ما متفاوت از وضعیت سایر کشورهاست، چراکه ما با یک صفآراییهای بیرونی مواجه هستیم و برخی کشورها در مسائل طبیعی و کوچک ما سنگاندازی میکنند.
قم- خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی از واردات بیرویه، عقبافتادگی برای ورود سرمایه به بخش کشاورزی و دامپروری و واردات دام زنده به کشور انتقاد و بر لزوم جدی گرفتن خودکفایی در محصولات استراتژیک توسط دولت تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی غروب پنجشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی که در قم برگزار شد با تأکید بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید در برنامه پنج ساله مسئولیتی را بر عهده گیرد که در این زمینه گامهای موثرتری برداشته شود.
نظر شما