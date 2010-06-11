به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در مراسم روز ملی اقتصاد ایران در شانگهای گفت:‌ روابط ایران و چین یک رابطه دیرینه، پایدار و اساسی است و اشتراکات زیادی این رابطه را در گذشته شکل داده و در آینده تداوم خواهد داد.

به گفته وزیر بازرگانی، وزارت بازرگانی ایران از رویکرد بخش خصوصی در ارتباط با همکاری با بخش خصوصی چین حمایت می‌کند و هر جا نیاز به پشتیبانی دولت از تصمیم و رویکرد جدید اتاق ایران و چین باشد، این حمایت را خواهد داشت.

این عضو کابینه دهم با اشاره به رشد حجم روابط دو طرف از 7 میلیارد دلار به بیش از 20 میلیارد دلار، گفت: ایران به دلیل رشد اقتصادی اخیر و درآمد سرانه‌اش پیام مهمی برای تولیدکنندگان چین و کشورهای مشابه دارد. ایران کالاهای با کیفیت بالا و دوام خوب را مصرف می‌کند، لذا نیاز به مشارکت بالا در زمینه‌های کار بانکی و کار بیمه‌ای بین ایران و چین وجود دارد.

وزیر بازرگانی با اشاره به برخی مشکلات سیاسی بین ایران با برخی کشورهای غربی گفت: همانطور که می‌دانید ایران با نوعی فشار رسی و غیررسمی مواجه شده است، اما این تحریم‌ها برخلاف منافع بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی فعال در کشورها است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه اهداف انسانی اجازه نمی‌دهد فرمول تحریم را علیه کشورها اعمال کرد.

به گفته غضنفری، در شرایطی که در تمام دنیا بر توسعه تجارت و بازبودن درها برای روابط تجاری تاکید می‌شود، شاهد برخی تحریم‌ها هستیم، اما علیرغم این فشارها شرکت‌ها و بنگاه‌ها ادامه راه خود را در گفت و گو، تعامل و همکاری بیشتر می‌بینند.

تحریم ما را کارآمد می کند



همچنین در این همایش، اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: اتاق ایران و چین در طی 10 سال اخیر توانسته جایگاه خود را در ارتقای روابط دو کشور به اثبات برساند.

وی گفت: حجم روابط تجاری ایران و چین در 10 سال قبل 3.5 میلیارد دلار بود و رسیدن این رقم تا مرز 30 میلیارد دلار، کار ساده ای نبوده است.

عسگراولادی از علاقمندی بسیاری از کشورهای منطقه به کار تجاری با ایران خبرداد و افزود: دستیابی به بازار ایران از سوی بسیاری از کشورها به عنوان هدف دنبال می‌شود و ما هم باید از این مسأله بهترین بهره برداری را داشته باشیم.

وی بار دیگر «سرمایه‌گذاری مشترک» بین دو کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: داشتن «حمل و نقل مشترک» نیز یکی از ضروریات است. همچنین دو کشور می‌توانند در زمینه گردشگری و هتلداری با یکدیگر سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند.

بر این اساس، به راحتی می توان حجم روابط را تا 5 سال آینده، تا 50 میلیارد دلار ارتقاء داد.

رییس اتاق مشترک ایران و چین همچنین با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران گفت: هر تحریمی ما را کارآمدتر و خودکفاتر کرده است. از تحریم‌ها نمی‌ترسیم اما در مسائل سیاسی هم دخالت نمی‌کنیم و قصد داریم اقتصادمان را رشد دهیم.

عسگراولادی به تجار چینی اطمینان داد از سرمایه‌گذاری در ایران زیان نخواهند کرد و گفت: اگر بتوانیم بانک مشترک با چین داشته باشیم، مبنای معاملات را به ارز ریال و یوان می‌آوریم و می‌توانیم در توسعه کارها کوشا باشیم.

سیاست‌های جدید اتاق ایران و چین برای توسعه روابط اقتصادی



همچنین مجیدرضا حریری، ‌نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین، برگزاری این نشست در شانگهای را گامی در جهت بسط و توسعه اقتصادی دو کشور برشمرد.

حریری گفت: اتاق ایران و چین در نظر دارد ضمن تلاش برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور با اعمال سیاست‌ها و تبلیغ برنامه‌هایی، سیاست‌های جدید خود را در راه ارتقای این روابط پیگیری کند.

وی پیش بینی آینده 50 میلیارد دلاری روابط اقتصادی دوجانبه را نیازمند تبیین برنامه‌هایی منسجم دانست و ابراز امیدواری کرد حاصل این گونه جلسات منتج به چنین نتیجه و دستاوردی شود.

در ادامه، مهدی صفری، سفیر ایران در چین نیز با اشاره به حجم روابط 30 میلیارد دلاری ایران و چین بر وجود زمینه‌های توسعه مراودات تا 50 میلیارد دلار تأکید کرد.

وی با اشاره به ورود کشور چین به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ در ایران گفت: برای عبور از مرحله 30 میلیاردی دلاری و ورود به مرحله 50 میلیارد دلاری باید برنامه ریزی برای سرمایه‌گذاری مشترک توسعه پیدا کند.

صفری روابط تجاری دوجانبه ایران و چین را نیازمند بازنگری دانست و یادآوری شد: روابط تجاری دو کشور باید به سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه تبدیل شود، زیرا جای کالاهای ساخته شده ایران در بازار چین خالی است.

تجارت 900 میلیون دلاری شانگهای با ایران



جی شیادونگ، نایب رئیس کنفدراسیون بازرگانی و صنایع شانگهای نیز با اشاره به سابقه تمدن هزارساله ایران و چین گفت: از سال 1979 ارتباط اقتصادی ایران و چین مجدداً آغاز شد و به سرعت رشد کرد.

وی افزود: ایران با ساخت مناطق آزاد اقتصادی توانست روابط اقتصادی خود با چین را توسعه دهد وسرمایه‌گذاران چینی نیز علاقمند سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

شیادونگ، شانگهای را اولین و بزرگترین مرکز اقتصادی چین دانست و گفت: GDP شانگهای به 2 هزار میلیارد دلار رسیده است و این رشد همچنان ادامه دارد.

وی افزود: 144 کشور با بیش از 56 هزار شرکت خارجی در شانگهای سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دولت چین تصمیم گرفته است که مرکز فاینانس بین‌المللی خود را به شانگهای منتقل کند.

همچنین وان لی پینگ، کنسول چین در تهران نیز ضمن تشریح موقعیت اقتصادی ایران گفت: ایران در زمینه منابع نفت و گاز غنی است و مواد معدنی فراوانی دارد.

وی افزود: دولت ایران درصدد هدفمند کردن یارانه‌ها است که ممکن است قیمت برق و گاز صنایع بالا برود.

لی پینگ در ادامه یادآور شد: از سال 1998 تا 2008 سالانه 30 درصد، رشد در حجم مبادلات ایران و چین داشتیم و در سال 2009 با توجه به کاهش قیمت نفت حجم مبادلات از لحاظ مبلغی افت داشته است.

وی افزود: شرکت‌های چینی در صنایع مختلفی از قبیل نفت و گاز، سدسازی، پل سازی، مس، آلومینیوم و خودروسازی قراردادهای زیادی را با شرکت‌های ایرانی منعقد کرده‌اند که به زودی به نتیجه می‌رسند.

ضرورت ایجاد کمیته مشترک تجاری



بابک افقهی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این مراسم نزدیک بودن به 15 کشور همسایه را به معنای دسترسی آسان به بازار مواد اولیه این کشورها ارزیابی کرد و گفت: موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیکی ایران در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و علاوه بر تنوع محصولات، بازار ایران ویژگی‌های خاصی دارد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه روابط تجاری دو کشور ابراز امیدواری کرد؛ دفتر تجاری اتاق ایران و چین در پکن که به زودی تأسیس می‌شود، همانند دفتر این اتاق در شانگهای بتواند فعالان اقتصادی دو طرف را به یکدیگر معرفی کند و زمینه‌های همکاری دو طرف را فراهم کند.

افقهی در ادامه تصریح کرد: موافقتنامه‌های مشترکی که بین ایران و چین امضا شده است، زمینه‌های اولیه را برای رشد مبادلات فراهم کرده است، اما روابط ایران و چین باید به سرعت افزایش پیدا کند و این امر نیازمند به سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه است.

وی پیشنهاد داد با تشکیل کمیته مشترک تجاری بین دو کشور گام اساسی در راستای افزایش روابط تجاری دو طرف برداشته شود.

به گزارش مهر، در ادامه برگزاری مراسم روز ملی اقتصاد ایران در شانگهای، تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه بین اتاق مشترک ایران و چین و اتاق بازرگانی شانگهای به امضا رسید.