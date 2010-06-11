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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

سرانه تولید زباله شهری در گلستان 800 گرم است

سرانه تولید زباله شهری در گلستان 800 گرم است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر شهری وروستایی استانداری گلستان گفت: روزانه 800 گرم زباله شهری و 600 گرم زباله روستایی هرنفر در استان تولید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی عصر پنجشنبه در دومین همایش شهرداران و کارشناسان حفار استان در علی آباد افزود: با راه اندازی  سایت  مراوه تپه تعداد سایتهای جمع آوری وبازیافت گلستان به 3 سایت می رسد.

وی  افزود: همه دستگاههای اجرایی باید زمینه عقد قرارداد با مدیریت پسماند را سریعتر فراهم کنند.
 
کریمی بر لزوم ساماندهی تولید زباله در استان تاکید کرد و خواستار همکاری بخشهای مختلف در این زمینه شد.
 
وی با اشاره به رهایی وریختن زباله در برخی شهرها وروستاهای گلستان در کناررودخانه محیط زیست را آلوده می کند وباید سریعا از این کار جلوگیری نمایند.
 
وی عنوان کرد: با واگذاری نظارتها به شهرداری ودهیاریها ی استان در امر اجرای پروژه ها سرعت اجرا افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.کریمی عنوان کرد:
 
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی که در این همایشها ایجاد شد از این پس حفاریها در شهرها و روستاها باید به سرعت اجرای پروژها انجام شود.
  
کریمی گفت: افزون بر 10 میلیارد ریال از مطالبات شهرداریها نزد دستگاههای اجرایی قرار دارد که امسال وصول خواهد شد. 
 
 
 
کد مطلب 1098599

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