به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی محمدی غروب پنج‌شنبه در جلسه نظارت ستادی برنامه‌های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: ما اولویت‌هایی را برای ارتقا جایگاه کاری خود در نظر گرفته‌ایم که باید به آنها توجه شده و طبق آن اصول حرکت کنیم.



وی تصریح کرد: 15 آیتم مشخص شده که تمامی این موضوعات با انجام کارهای کارشناسی بوده و باید در متن کار قرار گیرد.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکید کرد: جهت‌گیری ما جلب اعتماد مردم است که بتوانند وقف کرده و به موضوعات موقوفات بپردازند.



تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف رویکرد سال 89



حجت‌الاسلام محمدی افزود: تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف رویکرد سال جاری ما است و باید وقف و فرهنگ وقف را در میان مردم گسترش دهیم.



وی خواستار راه‌اندازی دفاتر مشاوره‌ای وقف در ادارات اوقاف استان‌ها شد و ابراز کرد: با راه‌اندازی این دفاتر مردم می‌دانند که چه چیز نیاز جامعه بوده و وقف‌ خود را در این راستا انجام می‌دهند.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: باید تبلیغات و اطلاع‌رسانی در خصوص موضوع وقف به صورت جدی دنبال شود و امروزه طبق آمارهای به دست آمده 70 درصد مردم از برکات وقف بی‌اطلاع‌اند.



محمدی ادامه داد: باید به مردم احکام وقف گفته شود و مردم بدانند که اگر در وقف تصرف داشته و در زمین وقفی نماز بخوانند نماز آنها باطل و اگر در آن زمین کسب و کار انجام دهند آن پول حرام می‌شود.



وی با بیان اینکه باید اصحاب وقف مشخص شوند بیان داشت: اصحاب وقف می‌توانند بسیاری از مسائل را پیگیری کرده و به ترویج فرهنگ وقف بپردازند.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با اشاره به موضوع بقاع متبرکه امامزادگان اظهارداشت: در بحث بقاع متبرکه توجه به موضوع عمران و آبادانی بسیار پر اهمیت است و بودجه مناسبی نیز در این راستا در نظر گرفته شده است.



محمدی گفت: علاوه بر این باید به موضوع فرهنگی در بقاع متبرکه امامزادگان نیز توجه شود تا بتوانیم به فرمایش مقام معظم رهبری در راستای تبدیل بقاع متبرکه امامزادگان به قطب‌های فرهنگی تلاش کنیم.



وی تاکید کرد: هر بقعه باید برای خودش یک برنامه فرهنگی داشته باشد تا بتوان بقاع متبرکه را به قطب‌های فرهنگی تبدیل کرد.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به موضوع اطلاع‌رسانی تصریح کرد: باید اوقاف در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شود و وقف را فرهنگ‌سازی کند و به هیچ عنوان کسی حق ندارد خودش را معرفی کند و تنها هدف ما برای ورود به امر اطلاع‌رسانی ترویج فرهنگ وقف است.

