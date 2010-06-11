تورنمنت گرجستان راضی کننده بود/ برای مسابقات جایزه بزرگ باکو آماده ایم

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابت های جایزه بزرگ گرجستان اولین مسابقه تدارکاتی فرنگی کاران پیش از حضور در رقابت های جهانی و بازی های آسیایی بود.

وی ادامه داد: ما از حضور در این رقابت ها دو هدف را دنبال می کردیم اول میدان دادن به برخی کشتی گیران جوان و آینده دار و درکنار آن حضور کشتی گیران با تجربه نظیر حمید سوریان بروی تشک کشتی پس از چند ماه دوری از میادین بود که برنامه های ما بخوبی اجرا شد.

وی تصریح کرد:حالا باید سعی کنیم تا از تجاربی که در این تورنمنت بین المللی کسب کردیم برای آماده کردن یک تیم ایده آل و رفع نقاط ضعف تیم و کشتی گیران استفاده کنیم.

بنا در مورد برخی اظهار نظرها در مورد سطح پایین رقابت های جایزه بزرگ گرجستان اظهارداشت:حمید سوریان در این رقابت ها قهرمان جهان را شکست داد ودر بسیاری از اوزان مدال آوران جهان والمپیک حضور داشتند و ما با برنامه در این تورنمنت شرکت کردیم و این جام توقعات ما را بر آورده کرد.

وی درپایان خاطر نشان کرد: اردوی ما از روز پنج شنبه برای شرکت در رقابت های جایزه بزرگ باکو در آذربایجان آغاز می شود و امیدوارم پس از شرکت در این جام و حضور در لهستان یک تیم آماده را برای شرکت در رقابت های جهانی مسکو و بازی های آسیایی گوانگژو انتخاب کنیم.

رقابت های کشتی جایزه بزرگ گرجستان روزهای 15 تا17 خردادماه با حضور 14 تیم خارجی در شهر تفلیس برگزار شد که 9 فرنگی کار کشورمان صاحب دو مدال طلا، دومدال نقره و دومدال برنز شدند.



رقابت های کشتی جایزه بزرگ با کو 25 تا 27 تیرماه در کشور آذربایجان برگزار می شود.



رقابت های قهرمانی جهان اواسط شهریور ماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد.

