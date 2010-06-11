به گزارش خبرنگار مهر، آموزش در این دوره بر پایه اصول کارگاهی است و در دو دوره سنی 7 تا 9 سال و 9 تا 15 سال برگزار می شود. در مرحله اول آموزش ، کودکان با مفاهیم اولیه به صورت نمایش‌های خلاق آشنا می شوند و به آنها آموزش داده می شود که دوربین بهترین دوست آنها است. در مرحله بعد کودکان یاد می گیرند که چگونه داستان را تبدیل به فیلمنامه کنند، آموزش در این مرحله نیز از طریق نمایش خلاق صورت می گیرد.

در مراحل بعدی کارسعی می شود تا داستان از طریق استوری بورد بیان شود یعنی کودک با ترسیم صحنه های مورد نظر خود روی کاغذ صحنه خود را خلق کند. تصویر برداری توسط خود کودکان و با دوربین های دستی و خانگی انجام می شود تا کودکان با بخش‌های تخصصی دوربین و ابزار ها نیز در این دوره ها آشنا شوند.

سال گذشته 50 نفر از این موسسه فارغ التحصیل شده اند و کوچکترین فیلمساز دختر هفت ساله‌ای بود که فیلمی درباره چای خوردن پدر خود ساخت. مجتمع فنی از دو سال پیش آموزش فیلم سازی را در گروه سنی کودک و نوجوان آغاز کرده است و این آموزش برای اولین بار در ایران و با هدف بالا بردن خلاقیت بصری کودکان و نوجوانان پیگری شده است.