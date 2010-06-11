تیم های کیک بوکسینگ ایران و آلمان به مصاف هم می روند

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار با هماهنگی فدراسیون ورزش های رزمی و توسط کیک بوکسینگ ASKA ایران عصر امروز در محل مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد و طی آن پنج عضو تیم ایران مقابل تیم حرفه ای آلمان مبارزه خواهند کرد.

داود سیدال نایب رئیس کیک بوکسینگ اروپا و سرپرست تیم اعزامی آلمان در مورد این دیدار به خبرنگار مهرگفت: بدون شک این مبارزه جذاب و دیدنی خواهد بود چرا که مبارزان ایرانی پیشرفت های خوبی داشته اند و در دنیا صاحب سبک هستند.

وی ادامه داد: سال قبل هم به ایران آمدم و از حضور دوباره در ایران خیلی خوشحالم ، در خارج از ایران تبلیغات منفی و انتشار اخبار غیر واقع علیه ایران زیاد است و من که دوبار به ایران آمدم این موضوع را بخوبی درک می کنم و ورزش که همیشه مرزها را در نوردیده میدان مناسبی است برای معرفی تاریخ کهن ایران زمین.

این دیدار درپنج وزن برگزار خواهد شد. در وزن 67 کیلوگرم محسن یزدان پناه با سابقه 15 مبارزه (11 پیروزی و 4 شکست) مقابل "وزیلی گبل" قرار می گیرد. این آلمانی هم در کارنامه خود 15 مبارزه ثبت کرده که 7 پیروزی ، سه شکست و 5 تساوی حاصل آن بوده است.

در وزن 72 کیلوگرم محمد افتخاری با 39 مبارزه (33 پیروزی ،« 14 ناک اوت» و ش شکست) با "لیندر بوینایگر"(35 مبارزه،24 پیروزی ، 9 شکست و 2 تساوی) پیکار می کند. در 76 کیلوگرم طوفان سال افزون تنها ایرانی حاضر در رقابتهای حرفه ای K1-MAX با رکورد 19 مبارزه(16 پیروزی و سه شکست) در مقابل قهرمان سابق جهان و فعلی اروپا "لورند سچز" خواهد رفت. این آلمانی 75 مبارزه حرفه ای در کارنامه خود دارد (45 پیروزی«15 ناک اوت»27 شکست و 2 تساوی).

در وزن 80- کیلوگرم سپر میرزاده (25 مبارزه، 21 پیروزی و 4 شکست) با "ویلهلم گیز"(20 مبارزه ،15 پیروزی، 4 شکست و یک تساوی ) مبارزه خواهد کرد. در وزن 86 کیلوگرم سعید شهابی (5 مبارزه، 4 پیروزی و یک شکست) با "یورگن اشنایدر"(10 مبارزه ، 4 شکست و یک تساوی ) پیکار می کند.

در پایان این پنج مبارزه دوستانه یک مبارزه رسمی هم برگزار خواهد شد. حمید رضا محمد پور با رکورد 13 مبارزه (10 پیروزی «5 ناک اوت»و سه شکست) باید برای تصاحب کمربند طلایی آسیا با "منگ یانگ خو" از مالزی مبارزه کند. "منگ" 39 مبارزه در کارنامه خود دارد که 24 پیروزی (11 ناک اوت) ، 14 شکست و یک تساوی حاصل آن است.

این مبارزه جذاب و دیدنی بین حرفه ای های ایران و آلمان با قوانین آماتور برگزار می شود. برای اولین بار است که یک مبارزه رزمی در چنین سطحی در ایران برگزار خواهد شد.