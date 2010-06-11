به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قربانی روز پنجشنبه در سی و نهمین نشست معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در کردستان اظهار داشت: با توجه به نقاط ضعف روسای دانشگاهها در این زمینه برگزاری کارگاههای تخصصی درباره مسایل استراتژیک مدیریتی، مدیریت منابع مالی و انسانی می تواند یکی از اقدامات مطلوب باشد.

رئیس موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به ضرورت وجود اتاق فکر در دانشگاهها اضافه کرد: معتقدم هر دانشگاهی باید یک اتاق فکر در کنار رئیس و معاونین داشته باشد.

وی در ادامه با تشریح وظایف و مأموریت های موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: این موسسه در سطح ملی مأموریت پاسخگویی به آموزش عالی در زمینه نظریه پردازی، نظام سازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان آموزش کشوری را بر عهده دارد.

رتبه بندی رشته های دانشگاهی

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: رتبه بندی رشته های دانشگاهی از اقدامات دیگر این موسسه است که شروع شده و ابزار خوبی است اما متاسفانه تا کنون تنها 9 دانشگاه در مرحله اجرای پایلوت رتبه بندی یک رشته با ما همکاری کرده اند.

وی افزود: رتبه بندی رشته ها که در دنیا مرسوم است، می تواند به معاونین در دانشگاهها در جایگاه رشته ها کمک کند.

قربانی همچنین با اشاره به توسعه طرح کیفیت برای معاونین آموزشی، افزود: توسعه شبکه کیفیت برای معاونین آموزشی در حال پیگیری است و امیدواریم معاونین از این طرحها استقبال کنند تا این موسسه بتواند به نحو مطلوب کار خود را انجام دهد.

وی گفت: با توجه به اتفاقات موجود در دنیا و قطعنامه ای که روز گذشته بر علیه ایران ایراد شد، رسالت ما دانشگاهیان بیشتر می شود تا نیازهای کشور را برآورده کنیم و دانشگاهی پویا، اثرگذار و خالق آثار و ثروت برای ایجاد کشوری مقتدر و با عزت داشته باشیم.