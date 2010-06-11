30 هزار نفر در "اقیانوس رنگ ها" شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فیفا، در این کنسرت که یک روز پیش از آغاز رسمی نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال در ژوهانسبورگ برگزار شد، شکیرا، آلیشیا که یس، کی نان و بلک آید پیس به اجرای سرود waka waka به معنای زمان آفریقاست پرداختند.

دراین مراسم باشکوه 30 هزار نفر از علاقمندان فوتبال حضور داشتند. این مراسم به وسیله جوزف سپ بلاتر ، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا، و یاکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی گشایش یافت.

در طول برگزاری این مراسم، پرچم های رنگارنگ حاضران به سان اقیانوسی از رنگ ها، به این سو آن سو می رفت و ویژگی خاصی به این جشن بخشیده بود.

مراسم افتتاحیه نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال امروز جمعه با حضور نلسون ماندلا و دیگر بزرگان سیاسی و ورزشی جهان در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می شود.