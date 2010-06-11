  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

کنسرت جام جهانی برگزار شد/

30 هزار نفر در "اقیانوس رنگ ها" شرکت کردند

30 هزار نفر در "اقیانوس رنگ ها" شرکت کردند

کنسرت جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی پنج شنبه شب با حضور خیل عظیمی از دوستاران فوتبال با هنرنمایی شکیرا و اجرای سرود "واکا واکا" در ورزشگاه "اورلاندو پایرتس" برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فیفا، در این کنسرت که یک روز پیش از آغاز رسمی نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال در ژوهانسبورگ برگزار شد، شکیرا، آلیشیا که یس، کی نان و بلک آید پیس به اجرای سرود waka waka به معنای زمان آفریقاست پرداختند.

دراین مراسم باشکوه 30 هزار نفر از علاقمندان فوتبال حضور داشتند. این مراسم به وسیله جوزف سپ بلاتر ، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا، و یاکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی گشایش یافت.  

در طول برگزاری این مراسم، پرچم های رنگارنگ حاضران به سان اقیانوسی از رنگ ها، به این سو آن سو می رفت و ویژگی خاصی به این جشن بخشیده بود.

مراسم افتتاحیه نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال امروز جمعه با حضور نلسون ماندلا و دیگر بزرگان سیاسی و ورزشی جهان در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می شود.

کد مطلب 1098616

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها