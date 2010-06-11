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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

به دلیل مرگ نوه/

نلسون ماندلا دیدار افتتاحیه جام جهانی را از دست داد

نلسون ماندلا دیدار افتتاحیه جام جهانی را از دست داد

نلسون ماندلا به دلیل مرگ نوه بزرگ دختری اش در یک حادثه رانندگی در دیدار افتتاحیه رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی حضور پیدا نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتینگ لایف، پیش از این پیش بینی می شد ماندلای 91 ساله با وجود اوضاع نامساعد جسمانی در مراسم افتتاحیه نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی در ورزشگاه "ساکر سیتی" شرکت کند اما مرگ "زینانی ماندلا"ی 13 ساله که شب گذشته رخ داد، باعث شد که او از حضور در دیدار این مراسم بازبماند.

کمیته برگزار کننده رقابت ها در اطلاعیه ای اعلام کرد: برای ماندلا مقدور نیست که روز جمعه در مراسم افتتاحیه رقابت های جام جهانی حضور پیدا کند. ما اطمینان داریم که مردم آفریقای جنوبی و همه مردم جهان عصر امروز به پاس همدردی برای مرگ تراژیک نوه ماندلا از جای برخواهند خاست.

ماندلا در سال 1994 در کشور آفریقای جنوبی حکومت ملی برقرار کرد و به همین جهت در نزد مردم جهان از احترام بالایی برخوردار است.

کد مطلب 1098617

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