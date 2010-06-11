وزنه برداران معلول ایران قهرمان شدند/ رکوردشکنی رجبی و رحمان

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که با حضور نمایندگانی از کشورهای لیبی، مالزی، مصر، موریتانی، تونس، الجزایر، مغرب، امارات، اردن و ایران در ترابلس لیبی برگزار شد، تیم ایران با مجموع 24 مدال طلا، نقره و برنز با کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد.

آنچه در این رقابت ها حائز اهمیت است این است که کاظم رجبی با بالای سر بردن وزنه 5/272 کیلوگرمی، ضمن کسب مدال طلا، 7 کیلوگرم رکورد جهان را ارتقا داد. سیامند رحمان هم در بخش جوانان با بالای سر بردن وزنه 270 کیلوگرمی، 10 کیلوگرم رکورد جهان را بهبود بخشید و به مدال طلا رسید. این در حالی است که تمامی 20 وزنه بردار حاضر در این رقابت ها جواز حضور در رقابت های جهانی که 17 مرداد ماه در مالزی برگزار می سود را به دست آوردند.

فهرست کامل مدال آوران کشورمان در دو رده بزرگسالان و جوانان به این شرح است:

بزرگسالان:

صمد عباسی 48 کیلوگرم طلا، نادر مرادی 56 کیلوگرم طلا، حمزه محمدی 60 کیلوگرم طلا، علی محمدی 67.5 کیلوگرم طلا، مجید فرزین 75 کیلوگرم طلا، حبیب الله موسوی 82.5 طلا، علی صادق زاده 90 کیلوگرم طلا، کاظم رجبی فوق سنگین طلا، مرتضی دشتی 52 کیلوگرم نقره، یوسف یوسفی 56 کیلوگرم نقره، سعید رسولی 82.5 کیلوگرم نقره، منصور پورمیرزایی فوق سنگین نقره، علی نجات خواه 60 کیلوگرم برنز، روح الله رستمی 67.5 کیلوگرم برنز، حامد صلحی پور 75 کیلوگرم برنز

جوانان:

یوسف یوسفی 56 کیلوگرم طلا، علی نجات خواه 60 کیلوگرم طلا، روح الله رستمی 67.5 کیلوگرم طلا، حامد صلحی پور 75 کیلوگرم طلا، سعید رسولی 82.5 کیلوگرم طلا، سیامند رخمان فوق سنگین طلا، سعیدی نصیری 60 کیلوگرم نقره، محمد عبدلی 67.5 کیلوگرم نقره، مجید نخودی ریزی 67.5 برنز