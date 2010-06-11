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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

نقل و انتقالات لیگ دهم /

قرارداد زارع در هیئت فوتبال تهران به ثبت رسید

قرارداد زارع در هیئت فوتبال تهران به ثبت رسید

مازیار زارع پس از عقد قرارداد دو ساله با تیم فوتبال پرسپولیس، با حضور در هیئت فوتبال تهران قراردادش را به صورت رسمی با این تیم به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع که در پایان لیگ هشتم از پرسپولیس راهی لیگ امارات شد، پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه پرسپولیس قرارداد دو ساله ای را با این تیم امضا کرد.

زارع روز پنج شنبه با حضور در دفتر حبیب کاشانی قرارداد دو ساله­ای را با باشگاه پرسپولیس امضا کرد و سپس قراردادش را در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساند.

غلامرضا رضایی از تیم فوتبال فولادخوزستان، امیرحسین فشنگچی و محمد نوری از تیم صبای قم هم بازیکنان لیگ برتری هستند که به جمع نفرات پرسپولیس برای لیگ دهم اضافه شده اند. کریم باقری، شیث رضایی، محمد منصوری و علیرضا محمد هم قراردادشان را با تیم فوتبال پرسپولیس تمدید کرده اند.

کد مطلب 1098629

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