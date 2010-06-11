محمد جعفری قنواتی نویسنده و پژوهشگر به خبرنگار مهر گفت: کار تصحیح کتاب "جامع‌الحکایات" را با همکاری پگاه خدیش به پایان رسانده و تحویل نشر مازیار داده ایم که به زودی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: در جهان نسخه های مختلفی با نام "جامع الحکایات" وجود دارد که از جمله آنها می توان به نسخه های موجود در کتابخانه پاریس، ایندیانا آفیس، کتابخانه فردوسی دوشنبه تارجیکستان، کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد، کتابخانه سن پترزبورگ، آکادمی علوم آذربایجان در شهر باکو، کتابخانه ابوریحان تاشکند ازبکستان، 3 نسخه ناقص در کتابخانه پاریس، کتابخانه آیت الله مرعشی در قم، کتابخانه گنج بخش پاکستان و ...اشاره کرد.

نویسنده "دو روایت از سلیم جواهری" درباره نسخه ای از "جامع الحکایات" که تصحیح کرده است بیان کرد: نسخه مد نظر ما نسخه موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی بوده است. البته در مسیر پژوهش و مطالعات تلاش کردیم بیشترین دسترسی را به نسخه های موجود داشته باشیم.

جعفری قنواتی افزود: تمامی نسخه های موجود از "جامع الحکایات" با یکدیگر تفاوت دارند و تنها دو نسخه موجود در کتابخانه پاریس و ایندیانا آفیس با یکدیگر مشترک هستند و گویی منبع هر دو یکی بوده است.

این پژوهشگر درباره مشکلاتی توضیح داد که پیش روی تدوین و چاپ کتابهایی مانند آنچه وی درباره این مجموعه داستانهای عامیانه قدیمی ایرانی انجام داده است، وجود دارد : با ما با هزار مرارت این منابع را تهیه و تصحیح کردیم. برای چاپ چنین کارهایی به راحتی ناشر پیدا نمی شود. اینها کتابهایی از ادبیات عامه هستند که عمدتا دولت باید از آنها حمایت کند.

وی اضافه کرد: کتاب حاضر هزار صفحه دارد که ناشر ما واقعاً در تلاش است قیمتی برای آن در نظر گیرد که مخاطب توان خرید کتاب را داشته باشد ولی ناشر خصوصی تا کجا می تواند حمایتش را از چاپ این کتابها ادامه دهد.

جعفری قنواتی تاکید کرد: وقتی صحبت از مقابله با تهاجم فرهنگی می شود باید به این موضوع دقت کرد که یکی از بهترین شیوه ها برای مقابله این است که مردم را هرچه بیشتر با ادبیات عامه و فولکلور کشورمان آشنا و مانوس کنیم که برای دستیابی به چنین هدفی لازم است دولت از چاپ کتابهایی که در این زمینه نوشته می شود حمایت کرده و مسیر را برای دستیابی مخاطب به آنها فراهم کند.

پدیدآوردنده "روایت های شفاهی هزار و یک شب" درباره راههای اجرایی حمایت دولت توضیح داد: دولت می تواند با خرید شمارگانی از این کتابها ناشران بخش خصوصی را یاری دهد . در حال حاضر هزاران کتابخانه عمومی در کشور فعال هستند که دولت می تواند آنها را با اینچنین کتابها به روز کند.

وی با اشاره به اینکه اگر حمایت دولت نباشد دیگر ناشران خصوصی توان چاپ این کتابها را نخواهند داشت عنوان کرد: درباره همین کتاب ، چاپ هزار نسخه از کتاب هزار صفحه ای کم هزینه ای نیست .اگر قرار باشد این هزینه پس از سالها به ناشر بازگردد دیگر او برای چاپ این کتابها اقدام نخواهد کرد.

این نویسنده افزود: ما چند نسخه دیگر از جامع الحکایات تصحیح کرده و در دست داریم ولی دیگر رویمان نمی شود به ناشر بدهیم. من 3 سال پیش کتاب "دو روایت از سلیم جواهری" را منتشر کردم که این داستان قدیمی ایرانی به هنرمندانه ترین شیوه فرهنگ ایرانی را ترویج می کند و درباره این داستان ایران شناسان بزرگ جهان مطلب نوشته اند ولی از 1100 نسخه این کتاب شاید هنوز 500 نسخه آن فروش نرفته باشد. دولت چندنسخه از این کتاب را خرید و در اختیار کتابخانه ها قرار داد تا مردم این داستان را بخوانند و با ادبیات کهن خودشان آشنا شوند؟

جعفری قنواتی در پایان گفت: اگر کتابهای خوب به کتابخانه های عمومی راه یابند مردم هم آنها را می خوانند. فرهنگ ایرانی فرهنگی است که در طول تاریخ در برابر فرهنگهای مهاجم از یونانی گرفته تا مغولی استقامت کرده و در مقابله با آنها پیروز بوده است و امروز هم اگر می خواهیم با هجوم فرهنگی مقابله کنیم باید از فرهنگ خودمان دفاع کنیم.