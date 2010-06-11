به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش میراث مکتوب ایران و افغانستان با حضور رسول جعفریان در کتابخانه مجلس برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس کتابخانه مجلس با اشاره به مرزهای فرهنگی حوزه زبان فارسی گفت: علاوه بر ایران، تاجیکستان و افغانستان، بعضی کشورها به صورت محدود جزو حوزه زبان فارسی‌اند از جمله هند، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و بخش‌هایی از چین. اما افغانستان به جهت اینکه منتقل‌کننده فرهنگ ایرانی به هند بوده، از جایگاه ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است.

وی به فعالیت مرکز تحقیقات مشترک ایران و پاکستان پرداخت و بر لزوم تاسیس مرکزی مشابه در حوزه ایران و افغانستان تاکید کرد و گفت: گلایه داریم از اینکه هنوز همسایگانمان را به خوبی نمی‌شناسیم؛ افغانستان مرکز مهمی برای زبان فارسی و نیز حدیث شیعه و سنی بوده و نباید به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی آن کشور، تاریخ تمدنی خودمان را فراموش کنیم.

رئیس کتابخانه مجلس آمادگی مرکز متبوعش را برای راه‌اندازی مرکز تحقیقات مشترک ایران و افغانستان اعلام کرد و در عین حال تاکید کرد: کتابخانه ملی و وزارت علوم هم می‌توانند در این کار پیشقدم شوند اما ما به سهم خودمان مایلیم این کار را انجام دهیم و قصد داریم بخش افغانستان شناسی را در کتابخانه مجلس ابتدائاً راه‌اندازی کنیم.

جعفریان درباره هدف از برگزاری همایش "میراث مشترک ایران و افغانستان" هم با ذکر مثالی گفت: توده‌های مردم ایران با کارگرهای زحمتکش افغانستان آشنا هستند اما فرهیختگان دو کشور همدیگر را نمی‌شناسند؛ داد و ستد فرهنگی به ویژه در حوزه میراث مکتوب هدف این همایش مقدماتی است.

وی اذعان کرد: پیش از انقلاب ارتباطات خوبی میان فرهیختگان ایران و افغانستان وجود داشته اما بعد از انقلاب به دلیل مشکلات افغانستان این ارتباط قطع شده است.

رئیس کتابخانه مجلس همچنین گفت: ما می‌خواهیم تولیدات مکتوب افغانستان را در ایران چاپ کنیم و اجازه ندهیم آنها با سختی و مشقت کتابهایشان را در پاکستان چاپ کنند؛ جایی که اصلاً زبان فارسی وجود ندارد. امیدوارم این همایش شروعی باشد برای توسعه روابط فرهنگی ایران و افغانستان بدون اینکه تحت نفوذ سیاست قرار گیرد.

سیدعلی مُجانی دبیر علمی همایش "میراث مشترک ایران و افغانستان" نیز تاریخ‌نگاری مشترک، نشریات و رسانه‌ها، شعر و ادب و فرهنگ و اندیشه را موضوعات محوری این همایش عنوان کرد و از حضور حدود 50 مهمان افغان در آن خبر داد .

وی درباره زمان و مکان برگزاری همایش هم گفت: همایش میراث مشترک ایران و افغانستان 12 تیرماه در ساختمان مجلس قدیم افتتاح می‌شود و روز بعد (سیزدهم) هم با برگزاری میزگردهایی ادامه خواهد یافت.

مُجانی همچنین از برپایی نمایشگاهی از کتاب‌ها و مطبوعات افغانستان در حاشیه این همایش خبر داد.