چند سال آینده به خودکفایی در تولید گندم می رسیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، صادق خلیلیان غروب پنجشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی که در قم برگزار شد اظهار داشت: دستیابی به خودکفایی در تولید گندم مهم است اما تداوم این خودکفایی مهم تر است و باید این خودکفایی در کشور ما استمرار داشته باشد چراکه گندم یکی از محصولات استراتژیکی است که کشورهای دنیا برای تولید آن برنامه ریزی های کلانی انجام می دهند.



وی اضافه کرد: با توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی به ویژه بهبود شرایط زیرساخت های آب و خاک می توانیم تولید پایداری داشته باشیم که امنیت غذایی ما را تامین کند.



خلیلیان با بیان اینکه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دو بعد سازماندهی شد تصریح کرد: دستیابی به خودکفایی در محصولات استراتژیک که الزام قانون اساسی است و توسعه صادرات به عنوان دو بعد سازماندهی شده در این وزارتخانه مطرح است و تلفیق این دو سیاست، گره گشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.



برخی ها کارهایی می کنند که اگر اوایل انقلاب می کردند منزوی می شدند



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر فرهنگ و روحیه جهادی در هر ابعادی ورود پیدا کند آن عرصه با موفقیت و پیروزی همراه است اظهار داشت: بزرگداشت فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی بزرگداشت یک دستاورد یا موفقیت و یا چیزی که از دست دادیم نیست و نباید باشد، بلکه برگزاری این بزرگداشت ها برای احیا و توسعه دادن این روحیه در تمام ارکان سیاست، اقتصاد و... است.



وی این نوع فرهنگ و مدیریت را نیاز شدید جامعه عنوان کرد و یادآور شد: گاها از برخی افرادی که در رده های بالای مسئولیتی در سه قوه فعالیت می کنند چیزهایی را مشاهده می کنیم که اگر یکی از آنها را در دوران اوایل انقلاب اسلامی می دیدیم این فرد منزوی می شد.



خلیلیان گفت: چه شده که این افراد تحت عنوان پوشش های سیاسی این کارها را انجام می دهند و برای این کارشان افتخار هم می کنند؟ در این مقطع حفظ روحیه بسیجی و جهادی در تمام ابعاد به خصوص در مدیریت های سطح بالا نیاز است.



وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: باید در این زمینه مقیاس و شاخصی برای ارزیابی عملکرد افراد مختلف و تطبیق رفتار و کردار این افراد با خط امام و اصولی که نظام مهندسی اسلامی به آن پایه استوار شده داشته باشیم.



تحقق سند چشم انداز با فرهنگ جهادی ممکن است



خلیلیان با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور و جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در این سند تصریح کرد: تحقق اهداف سند چشم انداز ممکن نیست الا با بسیج همگانی نیروها و امکاناتی که در کشور داریم و خدمت صادقانه بی مزد و بی منت و بر اساس شاخص هایی که امام راحل برای ما به یادگار گذاشته اند؛ که هر کس از این خط عدول کند در حقیقت خط اش با نظام زاویه پیدا می کند.



وی ادامه داد: آنچه که بنیانگذار انقلاب اسلامی به عنوان وصیت نامه از خودشان به یادگار گذاشتند برای دوران خودش نبود بلکه برای دوران بعد از رحلت است و در این مقطع حفظ آن اصول برای ما خیلی مهم است و می تواند ما را در مسیر رسیدن به اهداف عالیه نظام در چارچوب منویات رهبری به سرانجام مطلوب برساند.

