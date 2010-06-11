انتخابات اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، 12 نفر برای عضویت در هیئت مدیره این اتحادیه ثبت نام کرده بودند این در حالی بود که به گفته رئیس قبلی اتحادیه در اواخر اسفندماه سال گذشته حتی یک نفر هم برای حضور در این رقابت ثبت نام نکرده بود و همین موجب تعویق سه باره در زمان برگزاری انتخابات شد.

دومین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ قرار بود 7 بهمن ماه سال گذشته برگزار شود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن کاندیداها انتخابات این زمان چندین بار به تعویق افتاد.

در هر حال انتخابات مذکور ساعت 20 روز 19 خرداد در محل اتحادیه برگزار شد و در نهایت بابک عابدینی (عضو هیئت مدیره سابق) بیشترین تعداد آراء را به خود اختصاص داد. عابدینی که بار دیگر خود را برای عضویت در هیئت مدیره نامزد کرده بود توانست در انتخابات اخیر 18 رای (بالاترین تعداد رای) را کسب کند.

در انتخابات اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ احمد محرر با 17 رای، عباس ابوالفتحیان با 15 رای، مهرداد نباتچیان با 15 رای، غلامرضا شجاع با 14 رای، علی مقانی با 14 رای و عباس توکلی با 13 رای به هیئت مدیره راه یافتند.

داریوش دهقانپور با 10 رای و مهرداد رضا‌بشارت با 7 رای هم به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.

همچنین حسین قنبرزاده با 13 رای و شاهرخ شیرمست با 5 رای به عنوان بازرسان اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ انتخاب شدند.

به این ترتیب سیداحمد اشرف آل‌طه و رضا رضایی از هیئت مدیره این اتحادیه جدا شدند و جای خود را به احمد محرر و مهرداد نباتچیان دادند.

رضا رضایی رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ که پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر، انصراف خود را از حضور مجدد در این اتحادیه اعلام کرده بود پیش از برگزاری انتخابات مذکور در سخنانی با قدردانی از همه پیشکسوتان صنعت چاپ گفت: تمام فعالیت‌های اتحادیه صادرکنندگان کاری گروهی بود و هر کدام به عنوان مهره یک زنجیر برای بهبود صنعت چاپ کمک کردند.

وی همچنین گزارشی از عملکرد هیئت مدیره پیشین اتحادیه ارائه کرد و برگزاری نمایشگاه اکو را از نمونه‌های موفق کارنامه هیئت مدیره قبلی برشمرد و مبادله اطلاعات با بدنه صنعت چاپ و حضور در نمایشگاه تاجیکستان و ارمنستان را از جمله کارهایی عنوان کرد که به گفته وی هر کدام تجربیات و فرصت‌هایی موثر در اختیار اتحادیه صادرکنندگان قرار داده‌اند.

اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ سال 1385 با هدف ساماندهی صادرات محصولات این صنعت و استفاده از دستاوردهای جهانی و در جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات راه‌اندازی شد و در حال حاضر حدود 60 عضو دارد.