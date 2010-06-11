نام ملک محمدی و محجوب در رنکینگ جهانی ثبت شد

به گزارش خبرنگارمهر، در پایان جام جهانی مادرید و برزیل و همچنین گراند اسلم برزیل سایت رسمی فدراسیون جهانی فهرست بهترین جودوکاران جهان را اعلام کرد که نکته مهم آن ثبت نام ملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم است. جودو ایران در این وزن نماینده ای در رنکینگ جهانی نداشت.

ملک محمدی در رقابت های مادرید دو پیروزی با ارزش کسب کرد و از این رقابت ها 12 امتیاز به نام خود نوشت تا با همین تعداد امتیاز وارد فهرست بهترین های جهان شده و در رتبه یکصد و چهل وششم ایستاد. ضمن اینکه جواد محجوب هم با همین تعداد امتیاز در وزن 100- کیلوگرم در رتبه یکصد و دهم قرار گرفت.

اما وحید سرلک که عنوان پنجم رقابت های جهانی 2009 را کسب کرد و بعد از آن تنها در کانوکاپ شرکت داشته همچنان بهترین جایگاه را در میان ایرانی ها دارد. وی با 172 امتیاز در جایگاه سی و دوم ایستاده است.

رده بندی به این شرح است:

علی چالاک در وزن 60- کیلوگرم با 22 امتیاز در رده 114 ، وحید بنا در وزن 66- کیلوگرم با 4 امتیاز در رده 188 ، علی معلومات در وزن 73- با 44 امتیاز جایگاه 89 ، رضا چاه‌خندق و حسین قمی در وزن 90- کیلوگرم به ترتیب با کسب 18 و 12 امتیاز رده‌های 109 و 121 ، مسعود خسروی‌نژاد در وزن 100- کیلوگرم با 12 امتیاز در رتبه 110 و احسان رجبی در وزن 100+ کیلوگرم با 39 امتیاز در رتبه 70 قرار دارند.

هیروآکا (ژاپن)، ساگان باتار (مغولستان)، وانگ (کره جنوبی)، کیم (کره جنوبی) تاکاشی اونو (ژاپن)، تاکاماسا آ‌نای (ژاپن) و تعدی رانیر (فرانسه) برترین‌های جهان از اوزان اول تا هفتم هستند.