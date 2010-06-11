۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

چاوز :

راه درمان کودکان بی خواب تماشای سخنرانی های من است!

رئیس جموری ونزنوئلا بر این باور است که گوش کردن و تماشای سخنرانی های تلویزیونی وی راهی است که می تواند کودکان دچار بی خوابی را درمان کرده و به خواب فرو ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی "استریتس تایمز"، چاوز به والدین اینگونه کودکان توصیه می کند که تماشای سخنرانی های تلویزیونی اش برای کودکان آنها بهترین شیوه برای به خواب رفتنشان خواهد بود.

چاوز گفت: جوانترها در خیابان متوقفم کرده و می گویند گفته که مرا در تلویزیون دیده اند و به نظر می رسد مادرانی وجود دارند به جای اینکه بچه های خود را با تماشای کارتون به خواب ببرند با چاوز به خواب می برند.

چاوز که به سخنرانی های طولانی شهره دارد، گفت: کودکان چرت می زنند و چرت می زنند و چاوز صحبت می کند و صحبت می کند و بچه به خواب فرو می رود.

