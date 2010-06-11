بحران کم آبی در کلاردشت/ مسئولان بی توجه برای پاسخگویی

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، عزت الله جعفرصالحی رئیس شورای بخش کلاردشت با تایید مشکل کم آبی در بسیاری از روستاهای منطقه گفت: متاسفانه روستاهای ما سالها است که در این فصل با مشکل کم آبی و حتی بی آبی روبروست و علی رغم تلاش مسئولان آبفای استان و شهرستان این مشکل همچنان ادامه دارد.

جعفرصالحی افزود: البته بسیاری از روستاها تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب روستایی نیستند و اطمینانی به بهداشتی بودن آب های مصرفی نیست که انتظارما از مسولان استانی این است که چاره ای اندیشیده تا برای رفع معضل کم آبی بودجه ملی در نظرگرفته شود.

محمد سنایی ، بخشدار کلاردشت با گلایه ازکم توجهی مسولان آب و فاضلاب های شهری و روستایی منطقه کلاردشت گفت: خدا را شکر ما در منطقه کلاردشت با تامین آب روبرونیستیم، زیرا اگر در خصوص استفاده از رودخانه خروشان سرد آبرود خوب مدیریت شود هیچ گاه با مشکل کم آبی در منطقه روبرو نخواهیم شد.

وی با قدردانی ازتلاش های مداوم مسئولان و دیگرعوامل آبفای شهری و روستایی منطقه، شهرستان و استان به نقل ازیک مقام آگاه آب و فاضلاب شهری کلاردشت گفت: خاموشی دو تصفیه خانه روستایی و شهری به علت نداشتن ماده رسوب گیر در مواقعی که آب رودخانه گل آلود و یاتیره است.

علیرضا دادویی مقدم شهردارکلاردشت با ابراز نگرا نی از کم آبی و یا قطع چند ساعته آب در روز در برخی از مناطق شهری گفت: منطقه کلاردشت ازدیربازبا توجه به موقعیت ویژه گردشگری که دارد همه ساله درایام تعطیلات شاهد بازدید دهها هزار گردشگر داخلی و خارجی به میزبانی شهرداری هستیم. هرنوع کمبودی در شهر از جمله قطع آب موجب نگرا نی مردم و همه ما می شود.

شهردار کلاردشت افزود: متاسفانه شبکه لوله گذاری شهری قدیمی و فرسوده بوده و هر روز شاهد شکستگی لوله ازهر جایی از شهر هستیم که بایستی این مشکل ریشه ای و بابودجه ملی و استانی حل شود.

به گزارش مهر، جمعی ازشهروندان شهر کلاردشت درطوماری خطاب به استاندار مازندران با اشاره به مشکل کم آبی نوشتند: درصورت مدیریت صحیح در امر آب رسانی سرچشمه های فراوان علم کوه می تواند بخش وسیعی ازغرب مازندران را از این نعمت الهی بهره مند کرد.

دربخش دیگری از این نامه آمده است: متاسفانه در سه دوره تبلیغات آقایان برای تصدی شورای شهر برای حل مشکل ما مردم چه وعده ها که نمی دهند. وقتی هم انتخاب می شوند همه وعده هایی که داده اند فراموش می کنند. حال از شورای شهر این سوال می شود که کجا هستند تا ببینند شهروندانشان با کم آبی مشکل نظافت شرعی پید اکرده اند.