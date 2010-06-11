مذاکرات اولیه با سرمربی نروژی انجام شد/ استیل آذین منتظر پاسخ "تروند"

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده باشگاه استیل آذین تهران چهارشنبه شب در امارات با "تروند یوهان سولید" مربی 51 ساله نروژی و مدیر برنامه مذاکرات اولیه را انجام داد و قرار است این مربی تا اواسط هفته آینده پاسخ نهایی را به مسئولان باشگاه استیل آذین اعلام کند.

این مربی که به همراه تیم‌های المپیاکوس یونان، روزنبرگ نروژ و هیرن وین هلند به عناوین قهرمانی در لیگ و جام حذفی این کشورها دست یافته بود، درحال حاضر از با‌شگاه‌های هلندی و نروژی پیشنهاد دارد.

البته مسئولان باشگاه استیل آذین به این مربی اعلام کرده اند فرصت زیادی ندارند و این مربی هرچه زودتر باید به پیشنهاد آنها پاسخ دهد. ضمن اینکه وی هیچ شرطی برای باشگاه نگذاشته و همانند دیگر مربیان خارجی دستیارانی با خود به ایران خواهد آورد ولی مربیان مدنظر باشگاه استیل آذین را به عنوان دستیار هم می پذیرد.

از سوی دیگر مصطفی دنیزلی مربی مطرح ترکیه‌ای که گزینه نخست هدایت تیم استیل آذین بود، با تماس با مسئولان این باشگاه اعلام کرد دوست داشت به استیل آذین بیاید ولی به علت وضعیت نامساعد جسمانی، از حضور در این باشگاه عذرخواهی کرد.

پس از منتفی شدن حضور دنیزلی در ایران، مسئولان باشگاه استیل آذین با رژه لومه وارد مذاکره شده که با این مربی هم به توافق نرسیدند تا در نهایت تورند یوهان سولید سومین گزینه سرمربیگری تیم استیل آذین در لیگ دهم باشد.