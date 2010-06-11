یک مسیحی کاتولیک در حضور یادگار امام اسلام آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دنی کای لی از مسیحیان کاتولیک که مدتی قبل از طریق یکی از دانشجویان ایرانی مقیم لندن جهت آشنایی با دین اسلام اظهار علاقه نموده بود، توسط یکی از اعضای دفتر امام خمینی با اصول و کلیات دین اسلام آشنا شد.

وی سرانجام شامگاه پنجشنبه بیستم خرداد در جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی و در حضور حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی به دین مبین اسلام و مذهب شیعه جعفری تشرف یافت و اولین نماز را به امامت یادگار امام اقامه نمود.



همچنین سید حسن خمینی، عصر پنجشنبه با حضور در منزل ناصر حجازی از مربی و دروازه بان سابق تیمی ملی ایران عیادت کرد.

در این دیدار که در آستانه آغاز جام جهانی 2010 صورت گرفت، یادگار امام ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی برای این فوتبالیست باسابقه، از زحمات وی قدردانی کرد.

حجت السلام سید حسن خمینی، با یادآوری دوران بازیکنی و مربیگری ناصر حجازی، از او به عنوان یکی از چهره های شایسته فوتبال ایران یاد کرد و در رابطه با بیماری وی گفت: من به شما از قدیم و از خیلی سال پیش ارادت داشتم. از این حادثه هم واقعا ناراحتم و امیدواریم خداوند شفای کامل عنایت کند و همانطور که خودتان می خواهید همچنان منشا اثر مفید برای جامعه باشید.

ناصر حجازی دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال، پس از درمان بیماری سرطان، اینک در سلامتی کامل قرار دارد. عیادت یادگار امام با وی، از مدتها قبل هماهنگ شده بود که عصر پنجشنبه در منزل وی انجام گرفت.

